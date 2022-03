Ở nơi có đàn bò lớn nhất nhì Việt Nam, có một giống ngô người trồng thì mê, bò ăn thì thích

Trồng ngô sinh khối SSC586 cho lợi nhuận cao



Những năm gần đây, nông dân tỉnh Nghệ An nói chung và các huyện đồng bằng Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ... đã đẩy mạnh đầu tư, phát triển chăn nuôi bò đại gia súc như trâu bò sữa; trâu bò sinh sản và trâu bò vỗ béo.

Việc phát triển chăn nuôi hàng hóa đối với đàn gia súc đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân.

Giống ngô SSC586 trồng trên đất Nghệ An cho năng suất cao và thích ứng được 3 mùa. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An), tổng đàn trâu, bò của người dân ngày càng tăng; điều đó kéo theo nhu cầu thức ăn cho chúng ngày càng lớn; trong khi nguồn thức ăn cỏ tự nhiên và cỏ voi ngày càng hạn chế và không có năng suất.

Để đáp ứng nhu cầu thức ăn cho đàn trâu bò ngày càng tăng phục vụ chăn nuôi đại gia súc, các địa phương ở tỉnh Nghệ An đã chủ động chuyển đổi diện tích các cây trồng có năng suất và hiệu quả kinh tế thấp sang trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay cây ngô sinh khối đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm mở rộng diện tích, nhất là vụ đông xuân trên đất bãi, đất bãi bồi và một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả.

Tại Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, trong vụ đông xuân vừa qua, Phòng NNPTNT huyện Nam Đàn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Quốc phân phối độc quyền để triển khai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối.

Ngoài ra, mô hình còn được triển khai tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương và xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, quy mô mỗi xã 10 ha, riêng xã Đồng Văn là 20ha trên đất bãi.

Các hộ nông dân tại xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) rất vui mừng vì giống ngô SSC586 cho năng suất cao, chất lượng vượt trội. Ảnh: Cảnh Thắng

Ông Nguyễn Văn Hải - một trong những hộ tham gia mô hình trồng ngô sinh khối SSC586 trong vụ đông xuân nhận xét: So với các giống ngô sinh khối khác, giống SSC586 thể hiện nổi trội ngay từ khi ngâm ủ mầm đã đều hơn, cây ngô sinh trưởng tốt hơn, gốc cây to khỏe hơn, tốn ít công chăm sóc, lợi nhuận cao hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng khác.

Theo ông Hải, mỗi sào trồng giống ngô SSC586 cho thu nhập 1,5 triệu/sào, điều đó giúp bà con có thu nhập cao hơn 2 lần so với những giống ngô khác.

Bên cạnh đó, giống ngô này có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tốt, thời gian sinh trưởng từ 95-115 ngày tùy thuộc vào thổ nhưỡng và khí hậu từng vùng.

Đảm bảo quyền lợi cho nông dân

Theo ông Lê Duy Bình, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), giống ngô SSC586 có đầy đủ đặc tính cần có của giống ngô sinh khối như khả năng sinh trưởng phát triển tốt; thân, lá dày, xanh lá từ gốc đến ngọn; có thể thâm canh, gieo trồng mật độ cao, qua đó có thể tăng được năng suất sinh phối.

Giống tương đối sạch sâu bệnh, nhất là bệnh gỉ sắt trên ngô nên ngô rất xanh, phục vụ tốt cho việc chăn nuôi.

Bà con nông dân xã Trung Sơn vừa tham quan mô hình trồng 10ha giống ngô SSC586 cho năng suất cao, chống chịu được sâu bệnh. Ảnh: Cảnh Thắng



"Theo dõi quá trình sinh trưởng của giống ngô sinh khối SSC586 tại các xã Tân Thượng Lộc, Trung Sơn và Đồng Văn trong vụ đông xuân tôi thấy thời gian đầu ruộng ngô đã bị ngập úng nhưng cây ngô vẫn có khả năng phục hồi và sinh trưởng rất tốt, phát triển khỏe mạnh. Qua thử nghiệm cho thấy, giống ngô SSC586 có thể thích ứng tối với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn các huyện Nghệ An và có thể trồng quanh năm. Cây ngô có thể thu hoạch sau 95 - 100 ngày sau gieo trồng, nên rất có lợi cho bà con nông dân", anh Bình cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Mạnh Hồng – Phó Trưởng phòng Phòng NNPTNT huyện Nam Đàn cho biết: Thời gian qua, huyện đã rà soát, khoanh vùng để lựa chọn những vùng sản xuất trồng ngô sinh khối SSC586 tập trung. Tuy nhiên huyện cũng có thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp để tiến tới tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Mạnh Hồng – Phó Trưởng phòng Phòng NNPTNT huyện Nam Đàn khẳng định giống ngô SSC586 rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu huyện nhà. Ảnh: Cảnh Thắng

Đến thời điểm hiện tại, người dân xã Tân Thượng Lộc và các xã lân cận đã khoanh vùng và lựa chọn sản xuất giống ngô sinh khối SSC586.

Từ khi người dân trồng ngô sinh khối SSC586 nhiều đơn vị, các trang trại chăn nuôi mà đặc biệt là doanh nghiệp TH True milk đã tìm đến ký kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó đảm bảo ổn định việc tiêu thụ sản phẩm.

"Trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng khuyến khích, giới thiệu với các đơn vị, các doanh nghiệp lớn khảo sát, lựa chọn những vùng đất thuận lợi để tiến hành sản xuất thành vùng chuyên canh và thực hiện ký kết tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững trong thời gian tới", ông Hồng cho hay.