Ô tô bay Trung Quốc thực hiện chuyến bay công cộng đầu tiên trên thế giới ở Dubai

AeroHT- là công ty thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc XPeng Inc. và người sáng lập He Xiaopeng. Kể từ khi thành lập vào năm 2013, AeroHT đã thực hiện hơn 15.000 chuyến bay có người lái an toàn với mục tiêu kết hợp công nghệ ô tô và hàng không vũ trụ để phát triển các phương tiện bay điện nội địa an toàn trên quy mô lớn. Giờ đây, họ tiếp tục đang đi đúng hướng.

Mới đây, XPeng Aeroht đã tổ chức chuyến bay công cộng đầu tiên của chiếc ô tô bay X2 của họ ở Dubai, trưng bày một phương tiện được thiết kế cho các chuyến đi thành phố ở độ cao thấp như tham quan và vận chuyển y tế.

Công ty AeroHT của XPeng đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của phương tiện eVTOL (cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) bằng cách giới thiệu công khai 'ô tô bay' X2 của mình khi cất cánh, bay và hạ cánh thành công trong một cuộc trình diễn ở Dubai. Ảnh: @AFP.

Sự kiện này đánh dấu màn trình diễn công khai đầu tiên của XPeng X2 sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro hoạt động cụ thể và đạt được giấy phép bay đặc biệt từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Dubai (DCAA). Hơn 150 người đã chứng kiến màn trình diễn, diễn ra vào ngày khai mạc triển lãm công nghệ toàn cầu GITEX tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai.

Trong suốt trình diễn chuyến bay, XPeng X2 đã nhận được đánh giá từ các chuyên gia đánh giá của DCAA về độ ổn định và tiêu chuẩn hóa của toàn bộ quy trình vận hành chuyến bay. Tuy nhiên, đây không phải là một chuyến bay quá phức tạp vì video cho thấy chiếc ô tô bay cất cánh thẳng đứng và bay lơ lửng cách mặt đất ở độ cao thấp theo kiểu tương tự như một chiếc máy bay không người lái.

Chủ tịch XPeng, Brian Gu, mô tả sự kiện này là một "bước tiến quan trọng" trong quá trình khám phá tính di động trong tương lai của công ty.

XPENG X2 đã hoàn thành thành công việc đánh giá rủi ro hoạt động cụ thể, hợp tác với DCAA, tổ chức đã cấp phép cho nó được thực hiện chuyến bay công khai đầu tiên tại Dubai. Ảnh: @AFP.

Thực chất, chiếc ô tô bay X2 là phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hai chỗ ngồi, hay còn gọi là eVTOL, có buồng lái kín và cấu trúc bằng sợi carbon, được nâng bằng tám cánh quạt - hai cánh ở mỗi góc của phương tiện. Xe có thiết kế tối giản hình giọt nước với khoang lái kín nhằm mang lại hiệu suất khí động học hiệu quả, và cấu trúc hoàn toàn bằng sợi carbon để giảm trọng lượng hiệu quả. Ngoài ra, phương tiện có cả chế độ bay lái bằng tay và tự động.

Nó được thiết kế để bay lên độ cao lên tới 1.000m, hành trình với vận tốc lên tới 130 km / h và bay trong tối đa 35 phút cho mỗi lần sạc.

Trong quá trình thử nghiệm, XPENG X2 đã nhận được đánh giá từ các chuyên gia đánh giá của DCAA về độ ổn định, cũng như tiêu chuẩn hóa của toàn bộ quy trình vận hành chuyến bay. Việc XPENG X2 hoàn thành đánh giá này là lần đầu tiên phương tiện bay tự hành có người lái của Trung Quốc hoàn thành đánh giá rủi ro hoạt động ở nước ngoài. XPENG AEROHT do đó đã trở thành công ty đầu tiên vượt qua bài đánh giá ở Dubai trong hạng cân cụ thể.

"Buổi trưng bày công khai của Xpeng X2 ở Dubai là một cột mốc quan trọng đối với Xpeng Aeroht và là thành tựu quốc tế về ô tô bay", Gu cho biết trong một tuyên bố ngày 10 tháng 10.

Được phát triển và sản xuất bởi công ty con của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có tên là XPeng Aeroht, công ty tự mô tả mình là công ty ô tô bay lớn nhất ở châu Á, XPeng X2 là một chiếc ô tô bay hai chỗ ngồi được thiết kế cho các chuyến bay thành phố tầm thấp trong tương lai, đặc biệt là các hành trình ngắn như tham quan và vận chuyển y tế.

Chuyến bay thử nghiệm kéo dài 90 phút ở Dubai cũng được nhà sản xuất mô tả là "cơ sở quan trọng cho thế hệ ô tô bay tiếp theo. Minguan Qiu, Tổng giám đốc của Xpeng Aeroht, cho biết: "Chúng tôi đang từng bước (tiến từng bước) ra thị trường quốc tế. Đầu tiên chúng tôi chọn thành phố Dubai vì Dubai là thành phố sáng tạo nhất trên thế giới".

Đặc biệt hơn, công ty hiện cũng đang làm việc trên phiên bản mới hứa hẹn sẽ mang lại những nâng cấp đáng kể. Mẫu ô tô bay tương lai này sẽ được trang bị cả chế độ lái bằng tay và tự động, đồng thời có thể lái trên không và trên đường – trong khi X2 chỉ có khả năng bay chứ không có khả năng chạy trên đường.

Lần đầu tiên, X2 sử dụng buồng lái kín với thiết kế hình giọt nước tối giản và ngoại hình khoa học viễn tưởng có tính đến tính khí động học hiệu quả cao để đạt được hiệu suất tối ưu trong chuyến bay. Để giảm trọng lượng, XPENG X2 có cấu trúc hoàn toàn bằng sợi carbon. Ảnh: @AFP.

XPeng Aeroht sẽ tiết lộ thông tin về cấu hình, thiết kế bên ngoài và phương thức dẫn động bằng không khí của XPeng X2 thế hệ tiếp theo vào Ngày công nghệ XPeng 1024 vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 tới đây.

Cũng theo Morgan Stanley, một số công ty khởi nghiệp khác bao gồm TCab Tech và AutoFlight của Trung Quốc đang khám phá các chuyến bay trong thành phố ở độ cao thấp hoặc di chuyển hàng không đô thị toàn cầu, một thị trường có thể đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2040. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại, điển hình là công ty taxi hàng không được hậu thuẫn bởi tỷ phú đồng sáng lập Google, Larry Page, đã cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ đóng cửa.