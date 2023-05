Dưới nắng nóng cao độ, nhiều người phải để ô tô ngoài trời nắng vô cùng lo lắng về chiếc xe của mình cũng như những nguy cơ tiềm ẩn. Trong khi gần đây, nhiệt độ miền Bắc và các vùng lân cận đang tăng cao rõ rệt khi mới chớm vào hè.

Trước đó, theo dự đoán của Trung tâm Dự đoán khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong mỗi đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37 - 38 độ C; ở miền Trung khoảng 37 - 39 độ C, có nơi cao hơn từ 40 - 42 độ C. Về nhiệt độ cực trị năm 2023, có thể có thời điểm sẽ lên đến 41 - 42 độ C, thậm chí không loại trừ khả năng lên đến trên 42 độ C.

Ô tô để ngoài trời nắng có sao không? (Ảnh minh hoạ)

Ô tô để ngoài trời nắng có sao không?

Chúng ta có thể hiểu, nhiệt độ ngoài trời là vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến nhiệt độ trong xe. Theo các chuyên gia, khi nhiệt độ ngoài trời 35 độ C, ca-bin của ô tô có thể đạt 50 độ C chỉ sau 20 phút. Sau 20 phút tiếp theo, nhiệt độ trong khoang ca-bin sẽ tăng lên 65,5 độ C.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên mức 39-40 độ C, nhiệt độ trong ca-bin có thể lên tới khoảng 90 độ C. Chính vì thế, khi để ô tô ở ngoài trời nắng không có phương tiện che chắn, chỉ một lúc sau khi sờ vào xe bạn sẽ cảm thấy rất nóng rát. Và nếu mở cửa vào xe luôn, bạn sẽ thấy chiếc xe của mình không khác gì một chiếc lò nhiệt. Để có tránh bị mệt mỏi, ngột ngạt, bạn nên khởi động xe và mở điều hoà trước vài phút để giảm nhiệt độ trong xe rồi sử dụng.

Ô tô để ngoài trời nắng gây cháy nổ

Dưới cái nắng gay gắt lên đến 39-40 độ C, các vật dụng như bình cứu hỏa, bật lửa, chai nước, sạc dự phòng khi để trong ô tô ... đều có nguy cơ phát nổ. Hơi nóng trong ca-bin làm tăng áp suất các chất lỏng khiến chúng nổ tung và làm hư hỏng, thậm chí cháy xe.

Ô tô để ngoài trời nắng gây hỏng hóc các bộ phận của xe

Đặc biệt, nhiệt độ không phải là vấn đề duy nhất ảnh hưởng đến xe. Bởi ánh nắng mặt trời còn có lượng lớn tia UV hay còn gọi là tia cực tím như UVA, UVB và UVC. Những tia này không chỉ gây hại cho làn da của con người mà còn ảnh hưởng đến một số chi tiết, bộ phận trên những chiếc ô tô. Một số ảnh hưởng có thể kể đến như:

Làm hỏng phai màu sơn ô tô, ngoại thất:

Việc để ô tô ngoài nắng lâu sẽ khiến lớp sơn bên ngoài nhanh chóng bị phai màu, làm xe mau cũ, ảnh hưởng đến giá trị bán lại.

Lốp xe mau hỏng: Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nhựa. Khi trời nắng, mặt đường sẽ có nhiệt độ rất cao, việc không đảm bảo đúng áp suất lốp dẫn đến việc nổ lốp, khả năng gây ra tai nạn là rất lớn.

Hệ thống làm mát hao hụt nhanh: Do nhiệt độ cao, hệ thống làm mát sẽ phải làm việc nhiều hơn. Bởi hệ thống làm mát là một trong những bộ phận quan trọng giúp giải phóng nhiệt độ động cơ cho nên nước làm mát hao hụt nhanh hơn.

Bình ắc-quy chóng cạn kiệt: Nhiệt độ tăng cao làm tăng tốc độ phản ứng hóa học bên trong ắc-quy, làm bay hơi nhanh chóng chất lỏng bên trong ắc-quy. Điều này dẫn đến ắc quy hết sớm.

Các chi tiết nhựa của xe nhanh hỏng: Ô tô để lâu ngoài nắng khiến cho các bộ phận bằng nhựa nhanh xuống cấp, nứt hỏng, thậm chí còn sinh ra mùi khó chịu. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.