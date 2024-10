OCOP Hậu Giang: Bún khô Huỳnh Đức - loại đặc sản sinh ra từ làng sẵn sàng bước ra thị trường quốc tế

Trong bối cảnh phát triển nông thôn bền vững, tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung mạnh mẽ vào chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), coi đây là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng của địa phương và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Chương trình này không chỉ giúp các sản phẩm đặc trưng của từng xã, huyện được nâng tầm mà còn gắn liền với sự phát triển cộng đồng, nâng cao đời sống người dân.



OCOP Hậu Giang: Định hướng phát triển các nhóm sản phẩm tiềm năng

Trong năm 2024, Hậu Giang đặt mục tiêu phát triển các nhóm sản phẩm OCOP như thủ công mỹ nghệ, dịch vụ và du lịch, sinh vật cảnh, đồ uống, với định hướng tận dụng nguồn lực địa phương, gia tăng giá trị và thúc đẩy phát triển cộng đồng. Đặc biệt, tỉnh tập trung vào việc cải thiện chất lượng và quy mô sản xuất các sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao, 4 sao, nhấn mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đổi mới và hoàn thiện quy trình chế biến.

Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 266 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Tuy nhiên, mục tiêu trong năm nay là sẽ công nhận ít nhất 8 sản phẩm OCOP 4 sao, đồng thời nâng hạng ít nhất 25 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao cấp tỉnh. Đây là một hành trình không hề dễ dàng, đòi hỏi nỗ lực và sáng tạo từ các cơ sở sản xuất và sự hỗ trợ từ phía chính quyền.

Anh Trương Đắc Nguyện (bên trái) – chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Huỳnh Đức với các sản phẩm bún khô được sấy bằng năng lượng mặt trời.

Một trong những điển hình tiêu biểu của Hậu Giang trong việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP chính là cơ sở sản xuất thực phẩm Huỳnh Đức tại thành phố Ngã Bảy. Với 8 sản phẩm bún khô đặc trưng, trong đó nổi bật là bún khô rau ngót, bún khoai lang và bún gấc đạt chuẩn OCOP 4 sao, cơ sở này đã ghi dấu ấn trong hành trình đưa sản phẩm nông sản địa phương ra thị trường lớn hơn.

Anh Trương Đắc Nguyện, chủ cơ sở Huỳnh Đức, chia sẻ: “Từ trăn trở về việc nâng cao giá trị sản phẩm bún tươi của gia đình, tôi đã tìm tòi và phát triển sản phẩm bún khô có thời gian bảo quản lên đến một năm và có thể vận chuyển xa. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu cho bún khô của cơ sở.”

Để đảm bảo chất lượng bún khô, cơ sở Huỳnh Đức áp dụng quy trình sản xuất khép kín, liên kết với nông dân trong và ngoài tỉnh để cung cấp nguyên liệu gạo sản xuất theo hướng hữu cơ. Hơn nữa, cơ sở đã đầu tư công nghệ hiện đại như máy sấy năng lượng mặt trời với công suất 3,1 KW, giúp sản xuất ổn định từ 800 kg đến 1 tấn bún khô mỗi ngày. Nhờ việc kiểm soát được nhiệt độ và quy trình sấy trong môi trường kín, cơ sở đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất.

Chiếc máy sấy năng lượng mặt trời của cơ sở Huỳnh Đức có thể sấy hơn 1 tấn bún/ngày, tăng gấp 4 lần so với cách làm truyền thống trong khi số lượng nhân công lại ít hơn.

Việc đầu tư vào công nghệ không chỉ giúp cơ sở Huỳnh Đức tăng năng suất mà còn giảm tỉ lệ hao hụt do thời tiết, đồng thời kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm. Anh Trương Đắc Nguyện chia sẻ thêm: “Từ khi áp dụng công nghệ sấy năng lượng mặt trời, tiến độ và tốc độ ra sản phẩm nhanh hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Quan trọng hơn, việc kiểm soát nhiệt độ và quá trình sấy trong môi trường kín giúp loại bỏ nguy cơ sinh vật gây hại, đảm bảo sản phẩm an toàn và chất lượng cao.”

Đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, đưa sản phẩm OCOP Hậu Giang vươn ra thị trường quốc tế

Ngoài ra, cơ sở cũng tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là bún khô rau củ với màu sắc tự nhiên, dinh dưỡng phong phú từ rau ngót, khoai lang và gấc. Sản phẩm này không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi tính thẩm mỹ mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, bổ sung chất xơ và vitamin, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Công nhân cơ sở Huỳnh Đức (thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đóng gói bún khô đạt chuẩn HACCP và ISO.

Mỗi tháng, cơ sở sản xuất Huỳnh Đức tiêu thụ hơn 100 tấn bún khô đạt chuẩn HACCP và ISO, sản phẩm của cơ sở hiện có mặt tại hơn 50 tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến, cuối năm nay, cơ sở sẽ xuất khẩu các sản phẩm bún khô sang thị trường châu Âu, mở ra những cơ hội phát triển mới cho nông sản Hậu Giang.

Một trong những yếu tố giúp cơ sở Huỳnh Đức thành công chính là sự kết nối chặt chẽ với nông dân trong vùng. Anh Nguyện cho biết: “Nông dân Hậu Giang thường gặp phải tình trạng được mùa mất giá, do đó chúng tôi đã nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ nông sản địa phương như khoai lang để tạo ra đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm.”

Việc liên kết với nông dân không chỉ giúp cơ sở chủ động được nguồn nguyên liệu mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Đây cũng là hướng đi mà chương trình OCOP của Hậu Giang đang khuyến khích, nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Hậu Giang còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới cho sản phẩm OCOP. Cơ sở Huỳnh Đức đã liên tục nghiên cứu đổi mới, sáng tạo mẫu mã và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Anh Trương Đắc Nguyện cho biết: “Chúng tôi luôn hướng tới việc đưa các sản phẩm của quê hương không chỉ tới tay người tiêu dùng trong nước mà còn tới kiều bào ở nước ngoài, để họ có thể thưởng thức hương vị quê nhà.”

Việc xuất khẩu sản phẩm OCOP sang thị trường quốc tế không chỉ là đích đến của riêng cơ sở Huỳnh Đức mà còn là chiến lược chung của Hậu Giang trong việc nâng tầm sản phẩm nông nghiệp. Với tiềm năng sản phẩm OCOP ngày càng được nâng cao về chất lượng và quy mô sản xuất, Hậu Giang đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nông sản Việt Nam và quốc tế.

Việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP tại Hậu Giang không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Những câu chuyện thành công như của cơ sở sản xuất thực phẩm Huỳnh Đức chính là minh chứng cho sự hiệu quả của chương trình OCOP, đồng thời khẳng định tiềm năng lớn của Hậu Giang trong tương lai.