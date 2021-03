OnePlus 9 Pro có đủ sức "đo ván" Galaxy S21 Ultra?

"Trận chiến" giữa OnePlus 9 Pro và Galaxy S21 Ultra vô cùng khốc liệt, sẽ quyết định ai là người đứng đầu phân khúc Android. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, Galaxy S21 Ultra đã đứng đầu thị trường Android, là một ví dụ điển hình về tất cả các tính năng mà Samsung có thể mang đến cho một chiếc điện thoại thông minh.

Galaxy S21 Ultra (trái) và OnePlus 9 Pro (phải).

Nhưng sản phẩm này đã có đối thủ xứng tầm, bất cứ điều gì Galaxy S21 Ultra có thể làm, OnePlus 9 Pro mới tuyên bố có thể làm điều đó tốt hơn.

Cùng tìm hiểu xem OnePlus 9 Pro đã lất át Galaxy S21 Ultra ở những khía cạnh nào.

So sánh về giá

Ngoài điện thoại có màn hình gập, Galaxy S21 Ultra là thiết bị Samsung đắt nhất với giá khởi điểm 30,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB; phiên bản 256GB có giá lên tới 33,99 triệu đồng.

Trong khi đó, OnePlus 9 Pro có giá thấp hơn Galaxy S21 Ultra. Tại Mỹ, phiên bản có bộ nhớ RAM 8GB và cùng bộ nhớ trong 128GB có giá 969 USD (khoảng 22,36 triệu đồng). Khi nâng cấp lên phiên bản 256GB với RAM 12GB, sản phẩm sẽ có giá lên tới 1.069 USD (khoảng 24,67 triệu đồng).

Người chiến thắng: OnePlus 9 Pro

Thiết kế của flagship nào xịn hơn?

Thoạt nhìn, phong cách thiết kế của OnePlus 9 Pro và Galaxy S21 Ultra rất giống nhau. Cặp điện thoại có màn hình cong tinh tế - đường cong của OnePlus 9 Pro kém ấn tượng hơn nhiều so với OnePlus 8 Pro năm ngoái. Chúng đều có dãy camera hình chữ nhật ở góc trên bên trái; Phần camera trên Galaxy S21 Ultra nổi bật hơn một chút nhờ thiết kế đường viền cắt, ăn nhập hơn với thiết kế tổng thể.

Cụm camera sau của Galaxy S21 Ultra hoàn thiện hơn.

OnePlus 9 Pro dễ cầm hơn một chút vì chúng ngắn hơn và không rộng bằng Galaxy S21 Ultra 6,5 ​​x 2,97 x 0,35 inch. Điện thoại của Samsung cũng nặng hơn kha khá so với “đối thủ”.

Một lợi thế mà Samsung hơn hẳn so với điện thoại OnePlus là đạt tiêu chuẩn IP68 cho khả năng chống nước, nhưng năm nay OnePlus 9 Pro cũng đã có tính năng này.

Các cạnh của OnePlus 9 Pro bo cong.

Năm nay, Galaxy S21 Ultra có hai màu Đen Phantom và Bạc Phantom tiêu chuẩn. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm màu xanh dương Phantom Navy, Bạc Phantom Titanium và Nâu Phantom Brown. Ngược lại, OnePlus 9 Pro chỉ có hai tùy chọn màu sắc – Xám Morning Mist và Xanh Pine Green.

Người chiến thắng: Galaxy S21 Ultra

Màn hình

Samsung ưu ái tích hợp cho Galaxy S21 Ultra màn hình AMOLED kích cỡ 6,8 inch “khổng lồ” có khả năng điều chỉnh tốc độ làm mới thích ứng, lên tới tối đa 120Hz, thậm chí có thể giảm xuống 10Hz.

Màn hình của Galaxy S21 Ultra.

Nhưng OnePlus 9 Pro có cùng công nghệ LTPO trên màn hình 6,7 inch. Thậm chí, phạm vi làm mới trên sản phẩm còn rộng hơn trên Galaxy S21 Ultra, hạ thấp xuống 1Hz. Chưa hết, OnePlus 9 thu được nhiều gam màu DCI-P3 hơn - 84,9% (Galaxy S21 Ultra đạt 81,4%). Những màu sắc trên sản phẩm OnePlus cũng chính xác hơn với xếp hạng Delta-E của OnePlus 9 Pro là 0,20, thấp hơn so với “đối thủ” - 0,3 (càng gần 0 càng chính xác hơn.)

Điểm mà Galaxy S21 Ultra lấy lại lợi thế so với OnePlus 9 Pro là ở mức độ sáng màn hình. Trong khi OnePlus 9 Pro chỉ đạt độ sáng tối đa 722 nit, Galaxy S21 Ultra sáng hơn ở mức 821 nit, đảm bảo sử dụng thoải mái dưới ánh sáng mặt trời.

So sánh camera

Các flagship của Samsung thường xuyên xếp hạng đầu bảng trong số các điện thoại có camera tốt nhất hiện có trong khi camera của OnePlus đã phải vật lộn để theo kịp. Nhưng OnePlus 9 Pro giới thiệu một bước ngoặt mới cho sự cạnh tranh lâu đời này bằng việc hợp tác với chuyên gia hình ảnh Hasselblad.

Điện thoại của Samsung có bốn camera sau - một cảm biến chính 108MP lớn, một ống kính góc siêu rộng 12MP và một cặp ống kính tele 10MP cung cấp khả năng thu phóng tương ứng là 3x và 10x. Ngược lại, “kẻ hủy diệt” OnePlus 9 Pro có một ống kính tele 8MP với khả năng zoom 3x, một camera chính 48MP và ống kính góc siêu rộng 50MP và một camera đơn sắc chuyên dụng.

So sánh ảnh chụp ban ngày.

Qua thử nghiệm thực tế, ảnh chụp của OnePlus 9 Pro sống động nhưng vẫn chân thực trong khi Galaxy S21 Ultra bão hòa quá mức, cũng có vẻ hơi mất nét.

So sánh ảnh chụp ban đêm.

Ảnh chụp thiếu sáng chính là nơi cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa camera của OnePlus 9 Pro và Galaxy S21 Ultra. Đèn đường trong ảnh OnePlus bị phơi sáng quá mức và kết quả là bầu trời đêm xung quanh trông mờ nhạt. Mọi thứ được thể hiện sắc nét hơn nhiều trong bức ảnh của Galaxy S21 Ultra, đèn không làm mờ các chi tiết xung quanh chúng và màu vàng từ đèn đường trải dài trên thảm cỏ. Ngoài ra, khả năng zoom của thiết bị Samsung vẫn lấn át hơn hẳn.

Người chiến thắng: Galaxy S21 Ultra

Hiệu năng

Cả hai điện thoại đều được cung cấp sức mạnh bởi chip hệ thống Snapdragon 888, Samsung có thêm tùy chọn chip Exynos 2100. Thêm vào đó, nhà sản xuất Hàn Quốc còn tăng cường sức mạnh với RAM 12GB hoặc 16GB. Người dùng OnePlus 9 Pro nhận được RAM 8GB hoặc 12GB.

One Plus 9 Pro (trái) có hiệu năng thấp hơn một chút so với Galaxy S21 Ultra (phải).

Trên bài kiểm tra hiệu năng Geekbench 5, hai điện thoại có thể sánh ngang với nhau trong bài kiểm tra lõi đơn, Galaxy S21 Ultra đạt 1.123 điểm còn OnePlus 9 Pro đạt được 1.126 điểm. Điện thoại OnePlus vượt lên phía trước với hiệu suất đa lõi, đạt 3.685 điểm trên Geekbench (Galaxy S21 Ultra chỉ ghi được 3.400 điểm).

Các bài kiểm tra về đồ họa cũng ngang nhau giữa hai flagship. Tuy nhiên, Galaxy S21 Ultra có lợi thế hơn OnePlus 9 Pro khi so sánh về khả năng kết nối 5G.

Người chiến thắng: Galaxy S21 Ultra

Pin và sạc

Galaxy S21 Ultra có lợi thế về thời lượng pin - 5.000 mAh, áp đảo hơn nhiều so với viên pin 4.500 mAh bên trong OnePlus 9 Pro. Và thiết bị của Samsung đã tồn tại rất lâu trong bài kiểm tra pin - lướt web liên tục qua mạng di động (5G) - 11 giờ 25 phút ở tốc độ làm mới màn hình 60Hz.

Khi đặt ở tốc độ làm mới 120Hz, Galaxy S21 Ultra chỉ kéo dài 10 giờ 7 phút. Mặt khác, "đối thủ" của nó khi đặt ở tốc độ làm mới cao lại có thời lượng 10 giờ 40 phút (tốc độ làm mới 60Hz có thời lượng ngắn hơn 2 phút).

Bù lại, OnePlus 9 có lợi thế về khả năng sạc pin. OnePlus đã trang bị cho điện thoại này công nghệ WarpCharge 65T, sạc đầy trong khoảng 30 phút. Ngoài ra, OnePlus 9 Pro cũng hỗ trợ sạc không dây 30W với phụ kiện sạc phù hợp.

Khả năng sạc không dây này nhanh hơn tốc độ sạc 25W mà Galaxy S21 Ultra cung cấp. Sau 30 phút sạc, pin Galaxy S21 Ultra chỉ lên 56%, kém hơn OnePlus 9 Pro. Thêm vào đó, người dùng sẽ phải bỏ tiền mua bộ sạc vì Galaxy S21 Ultra không đi kèm bộ sạc.

Người chiến thắng: OnePlus 9 Pro

Kết luận

Với hàng loạt những ưu điểm, OnePlus 9 Pro vượt qua Galaxy S21 Ultra để trở thành điện thoại Android tốt nhất hiện tại. Không chỉ có giá bán “mềm” hơn, OnePlus 9 Pro cũng cung cấp các tính năng tương tự như Galaxy S21 Ultra. Thêm vào đó, khoảng cách camera giữa Samsung và OnePlus đã được thu hẹp lại đáng kể.