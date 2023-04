Ông Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ

Trong một video được phát hành vào sáng sớm nay theo giờ Mỹ, Tổng thống Biden định hình cuộc tranh cử năm tới là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan của Đảng Cộng hòa, ngầm lập luận rằng ông cần thêm thời gian để thực hiện đầy đủ lời thề khôi phục đặc tính của quốc gia.

“Khi tôi tranh cử tổng thống bốn năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ. Và chúng tôi vẫn vậy” - ông Biden nói trong video, mở đầu bằng hình ảnh cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 2021 và hình ảnh các nhà hoạt động vì quyền phá thai phản đối tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden tuyên bố tái tranh cử. Ảnh: AP.

“Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn. Nhiều quyền hơn hoặc ít hơn. Tôi biết tôi muốn câu trả lời là gì và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử.”

Tuyên bố chính thức của ông Biden chấm dứt mọi nghi ngờ còn sót lại về ý định của ông và bắt đầu một cuộc cạnh tranh có thể phát triển thành trận tái đấu với đối thủ năm 2020 của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Ông tham gia cuộc đua với thành tích lập pháp đáng kể nhưng tỷ lệ ủng hộ thấp, một câu hỏi hóc búa mà các cố vấn của ông tới nay vẫn chưa thể giải được. Là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử, ông cũng phải đối mặt với những câu hỏi dai dẳng về tuổi của mình.

Việc tuyên bố tái cử diễn ra sau bốn năm kể từ ngày Biden chính thức tranh cử năm 2020. Cuộc chạy đua đó đã ngăn cản Trump đạt được nhiệm kỳ thứ hai.

Chiến dịch tranh cử tổng thống thứ tư và cũng là cuối cùng của Biden sẽ dựa trên các chủ đề tương tự như những gì ông đã làm vào năm 2020. Ông đang kêu gọi các lý tưởng của quốc gia, đặc biệt là với bóng ma về sự trở lại của Trump.

“Mọi thế hệ người Mỹ đều phải đối mặt với thời điểm họ phải bảo vệ nền dân chủ. Đứng lên cho quyền tự do cá nhân của chúng ta. Hãy đứng lên vì quyền bầu cử và các quyền công dân của chúng ta”- ông nói. “Và đây là khoảnh khắc của chúng ta.”

Nhưng chiến dịch tranh cử của Biden cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy những thành tựu đã đạt được trong hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông – và lập luận rằng ông cần thêm thời gian để “hoàn thành công việc”.

Dự kiến sẽ không có đối thủ lớn nào của đảng Dân chủ xuất hiện và Biden có khả năng sẽ dễ dàng giành được đề cử của đảng mình. Chỉ có hai người thách thức trong cuộc đua: Tác giả Marianne Williamson và nhà hoạt động chống vắc-xin và luật sư môi trường Robert F. Kennedy Jr.

Tuy nhiên, ở tuổi 80, Biden là tổng thống lớn tuổi nhất của nước Mỹ. Các cuộc thăm dò đã liên tục phản ánh mối quan tâm về tuổi tác của ông ngay cả trong các đảng viên Đảng Dân chủ.

Hầu hết người Mỹ - và thậm chí là đa số đảng viên Đảng Dân chủ - trong các cuộc khảo sát gần đây tỏ ra không mấy hào hứng với một cuộc tranh cử khác của Biden.

Một loạt thách thức sắp tới, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine đến nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn, có thể gây trở ngại cho việc tái đắc cử của Biden. Và giờ đây khi quyền lực ở Washington bị chia rẽ, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phần lớn đã làm tiêu tan hy vọng về những thành tựu lập pháp quan trọng trong hai năm trước cuộc bỏ phiếu năm 2024.

Nhiệm kỳ tại vị của tổng thống cho đến nay đã được đánh dấu bằng những thắng lợi quan trọng đối với chương trình nghị sự chính sách khổng lồ của ông, bao gồm thúc đẩy thành công và thỏa hiệp với một loạt các ưu tiên giá trị cao nhằm giải quyết vấn đề nguồn lực cho đại dịch Covid-19, xây dựng lại cơ sở hạ tầng của quốc gia, thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Và dưới sự giám sát của Biden, nước Mỹ đã cố gắng xóa bỏ di sản ngoại giao của Trump vốn hoạt động thông qua lăng kính dân tộc chủ nghĩa, quay trở lại các thỏa thuận toàn cầu và củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh từng bị người tiền nhiệm của ông bỏ rơi.

Nhưng những thách thức mang tính quốc gia lớn hơn - đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của liên bang - cùng với những sai sót trong chính quyền đã khiến Biden bị Đảng Cộng hòa chỉ trích nặng nề và góp phần khiến tỷ lệ ủng hộ ông thấp trong suốt thời gian Biden tại vị.

Những thách thức này bao gồm: Cuộc rút quân hỗn loạn và chết chóc khỏi Afghanistan; cuộc đấu tranh về chính sách biên giới; biến động giá năng lượng; sai lầm với các đồng minh lâu đời; các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu hụt các vật dụng hàng ngày và nhu yếu phẩm như xét nghiệm Covid-19, sữa bột trẻ em và một số loại thuốc. Ngoài ra là những thách thức pháp lý đang diễn ra đối với các chính sách mà Biden thực hiện thông qua cơ quan hành pháp, chẳng hạn như xóa nợ cho sinh viên. Và các cuộc điều tra về gia đình ông vốn đã được tăng tốc dưới sức ép của đa số trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Và, lạm phát tràn lan ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu và sức chi tiêu của người Mỹ.

Trong những tháng tới, Biden cũng đang đối mặt với áp lực đàm phán với các luật sư của Đảng Cộng hòa để nâng giới hạn vay quốc gia nhằm tránh vỡ nợ thảm khốc, một viễn cảnh vốn đã gây lo lắng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi không chắc chắn.