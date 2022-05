Ông chủ nhà máy thép Azovstal có kế hoạch bất ngờ sau khi thành trì cuối cùng ở Mariupol sụp đổ

Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã bị phá hủy. Ảnh AP

Sau khi nhà máy thép Azovstal- thành trì cuối cùng của Ukraine ở Mariupol đã bị phá hủy do các trận pháo kích của Nga, ông Rinat Akhmetov, chủ sở hữu của nhà máy thép này đang xem xét bán siêu du thuyền chưa hoàn thành của mình.

The New York Times đưa tin, một trong những cố vấn của ông Rinat Akhmetov cho biết, tỷ phú Akhmetov đang chờ giao một chiếc du thuyền có tên Luminance, do nhà sản xuất tàu sang trọng Lürssen ở Đức đóng.

Tuy nhiên, Jock Mendoza-Wilson, giám đốc quan hệ đối ngoại của công ty System Capital Management của tỷ phú Akhmetov nói với The Times rằng: "Với tình hình hiện tại, chúng tôi đang xem xét khả năng bán nó".

Theo Bloomberg, tỷ phú Akhmetov có khối tài sản được ước tính là 7,3 tỷ USD. Nhà máy thép Azovstal của ông là tâm điểm chiến sự ở Mariupol trong những ngày qua, vừa kết thúc vào tuần này sau khi những người lính Azov đã đầu hàng Nga và được sơ tán ra khỏi nhà máy. Hiện không rõ còn bao nhiêu người vẫn đang ở bên trong các đường hầm của nhà máy.

Vào cuối tháng 4, tỷ phú Akhmetov nói với tờ Le Temps của Thụy Sĩ rằng: "Mariupol luôn và sẽ là một thành phố của Ukraine. Người Ukraine đang bảo vệ quyết liệt từng tấc đất của Ukraine. Tôi tự hào rằng Azovstal là thành trì kháng chiến của chúng tôi".