Ông Đàm Quang Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận hối lộ số tiền 500 triệu

Như Dân Việt đã đưa tin vào chiều qua (30/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Đàm Quang Hưng nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu vì hành vi nhận hối lộ.

Trước khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng có cuộc họp xem xét kỷ luật vào đầu tháng 4 vừa qua, ông Đàm Quang Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận hối lộ số tiền 500 triệu để nhận làm “sổ đỏ” cho lô đất có nguồn gốc mua bán không đúng quy định pháp luật của bà Trần Thị Phương Dung (1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để bán lô đất này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, một Việt kiều Belarus. Do Dung và Minh không làm được "sổ đỏ" như cam kết nên bà Hương đã tố cáo đến Cơ quan Công an.

Ông Đàm Quang Hưng nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Đình Thiên

Theo tài liệu của PV Dân Việt, qua xác minh tại Ngân hàng Vietcombank và hỏi cung bị can xác định, vào ngày 5/3/2018, Nguyễn Thị Thanh Hương chuyển vào tài khoản của Tôn Thất Minh Huy số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng để mua đất. Đến lúc 10h27 phút ngày 6/3/2018, Tôn Thất Minh Huy rút số tiền 500 triệu đồng trong tài khoản này để đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương để vào gặp ông Đàm Quang Hưng.

Cùng với lài khai của bị can Trần Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương có đủ cơ sở xác định số tiền Trần Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Thanh Hương đưa cho ông Đàm Quang Hưng là 500 triệu đồng.

Qua kết luận số 12-/BKL-VP của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng: Tuy không lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hương vì bà Hương đang ở Belarus nên không thể xác định ai đưa tiền trực tiếp cho ông Đàm Quang Hưng, chỉ xác định được cả Trần Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Thanh Hương trực tiếp gặp và đưa tiền cho ông Hưng.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ.