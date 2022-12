Ông Đặng Thanh Hạ - người thay ông Dương Văn Hiền làm Trưởng ban trọng tài VFF, là ai?

Chiều 5/12, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 2 khóa IX (nhiệm kỳ 2022- 2026) với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự đã được tổ chức tại trụ sở LĐBĐVN.

Tham dự Hội nghị có Thường trực BCH LĐBĐVN gồm các ông: Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN, Trần Anh Tú – Phó chủ tịch LĐBĐVN, Nguyễn Xuân Vũ – Phó chủ tịch LĐBĐVN, Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; các uỷ viên BCH LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2022); Trưởng các Ban: Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại; các đơn vị trực thuộc: đại diện Tạp chí Bóng đá, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; Tổng thư ký và các Phó Tổng thư ký được triệu tập để báo cáo các công tác liên quan tại Hội nghị; lãnh đạo các phòng chức năng LĐBĐVN.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ hai.

Hội nghị thống nhất thành lập và bổ nhiệm Trưởng Ban và các thành viên của 12 Ban LĐBĐVN khóa IX bao gồm: Ban Chuyên môn và Phát triển do ông Trần Anh Tú làm Trưởng Ban; Ban Truyền thông do ông Nguyễn Xuân Vũ làm Trưởng Ban; Ban Tài chính và Vận động tài trợ do ông Nguyễn Trung Kiên làm Trưởng Ban; Ban Futsal do ông Trần Anh Tú làm Trưởng Ban; Ban Bóng đá nữ do ông Đỗ Văn Nhật làm Trưởng Ban; Ban Bóng đá phong trào do ông Lê Văn Thành làm Trưởng Ban; Ban Tư cách cầu thủ do ông Nguyễn Tấn Anh làm Trưởng Ban; Ban Kỷ luật do ông Vũ Xuân Thành làm Trưởng Ban; Ban Giải quyết khiếu nại do ông Chu Hồng Thanh làm Trưởng Ban; Ban Y học Thể thao do ông Lê Quý Phượng làm Trưởng Ban; Ban Cấp phép do ông Phạm Ngọc Viễn làm Trưởng Ban và Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép do ông Lê Văn Tùng làm Trưởng Ban.

Đối với Ban Trọng tài, do tính chất quan trọng và nhiệm vụ mang tính đặc thù của Ban, Hội nghị đã dành khá nhiều thời lượng để thảo luận, đánh giá, cân nhắc về nhân sự trước khi thống nhất ý kiến bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hạ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN nhiệm kỳ 2022- 2026. Hỗ trợ cho tân Trưởng Ban trọng tài là các ông Trương Quốc Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Võ Minh Trí và Võ Quang Vinh.

Ông Dương Văn Hiền là Trưởng ban trọng tài VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) và Phó ban trọng tài khóa VII (2014 – 2018). Ông từng là trọng tài FIFA, giành danh hiệu "Còi vàng" ba năm liên tiếp 2007, 2008 và 2009.



Tuy nhiên những năm qua, công tác trọng tài ở các giải chuyên nghiệp chưa được giải quyết triệt để. Các trọng trọng tài bắt V.League và hạng Nhất vẫn để xảy ra những sai sót nghiêm trọng làm sai lệch kết quả các trận đấu.

Ông Đặng Thanh Hạ là Trưởng ban trọng tài khóa mới. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước khi trở thành tân Trưởng ban, ông Đặng Thanh Hạ là giám sát và giảng viên của Ban trọng tài VFF, tức vừa tham gia công tác giám sát các trận đấu chuyên nghiệp, vừa giảng dạy và đào tạo các trọng tài trẻ.

Ông Đặng Thanh Hạ từng được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mời sang UAE học bồi dưỡng để trở thành giám sát trọng tài cấp FIFA. Ông cũng đại diện cho Ban trọng tài VFF phổ biến luật mới được FIFA thay đổi và áp dụng từ mùa giải 2020. Năm 2021, ông Đặng Thanh Hạ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mời tham gia điều hành tại AFF Cup 2020 tại Singapore.

Hội nghị chiều 5/12 của BCH VFF cũng thống nhất cho cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam được đăng ký thi đấu tại các giải bóng đá quốc gia. Những cầu thủ này là nam hoặc nữ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc ông hoặc bà (nội, ngoại) là người Việt Nam.

Nhằm cải hiện công tác trọng tài và nâng cao công tác chuyên môn cho các giải chuyên nghiệp quốc gia, BCH nhất trí thông qua chủ trương đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, trong đó bao gồm 2 xe VAR từ dự án hỗ trợ của FIFA và 2 xe VAR do công ty VPF trực tiếp đầu tư.

BCH cũng thông qua chủ trương đầu tư trang thiết bị theo dõi, phân tích hiệu suất tập luyện của các cầu thủ từ nguồn hỗ trợ của FIFA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Danh sách 12 Ban cùng các Trưởng ban VFF khóa IX:

Ban Chuyên môn và Phát triển: Ông Trần Anh Tú

Ban Truyền thông: Ông Nguyễn Xuân Vũ

Ban Tài chính và Vận động tài trợ: Ông Nguyễn Trung Kiên

Ban Futsal: Ông Trần Anh Tú

Ban Bóng đá nữ: Ông Đỗ Văn Nhật

Ban Bóng đá phong trào: Ông Lê Văn Thành

Ban Tư cách cầu thủ: Ông Nguyễn Tấn Anh

Ban Kỷ luật: Ông Vũ Xuân Thành

Ban Giải quyết khiếu nại: Ông Chu Hồng Thanh

Ban Y học Thể thao: Ông Lê Quý Phượng

Ban Cấp phép: Ông Phạm Ngọc Viễn

Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép: Ông Lê Văn Tùng.