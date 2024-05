Ông Donald Trump vận động tranh cử tại 'thành trì' New York của đảng Dân chủ

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cuộc vận động diễn ra tại Công viên Crotona ở phía Nam quận Bronx của thành phố New York, thu hút hơn 3.000 người ủng hộ tham gia. Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ, cựu Tổng thống Donald Trump đề cập nhiều vấn đề cử tri quan tâm như tình hình kinh tế, tỷ lệ tội phạm gia tăng, việc làm, kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép. Về chính sách đối ngoại, ông Trump có những phát biểu ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu với những người ủng hộ, ứng cử viên Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ông là tổng thống tốt hơn đối với các cử tri da màu và cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ. Ông Trump nêu rõ thiệt hại về việc làm, nhà ở và nhiều thứ khác của các cộng đồng người da màu và người nói tiếng Tây Ban Nha do dòng người nhập cư vào New York. Ông cam kết “sẽ thay đổi thành phố New York, thay đổi một cách nhanh chóng” nếu một lần nữa trở thành tổng thống, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu. Ứng cử viên Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông có thể giành chiến thắng ở bang New York - thách thức mà không một ứng cử viên tổng thống nào của đảng Cộng hòa vượt qua được kể từ năm 1984.

Cuộc vận động tranh cử lớn nhất của ứng cử viên Donald Trump ở New York sau 8 năm diễn ra tại khu vực bầu cử số 15 của thành phố, một khu vực đa dạng về nhân chủng học và có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ. Ông Adam Solis, Chủ tịch Nhóm đảng viên Cộng hòa trẻ da màu New York, cho rằng cuộc vận động đã ghi nhận những phản ứng tích cực, ông Trump hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ và giành chiến thắng tại bang New York trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Reuters/Ipsos công bố ngày 23/5, đương kim Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump hơn 10% tại New York. Song trên toàn quốc, ông Donald Trump tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden với tỷ lệ sít sao 46%-45%.

Trước đó, kết quả thăm dò công bố ngày 22/5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Biden trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm trở lại đây, đánh dấu mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo quan trọng đối với nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông Biden.

Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, Tổng thống đương nhiệm Biden có tỷ lệ ủng hộ tương đương cựu Tổng thống Trump, nhưng kém hơn chút ít tại các bang chiến trường có ý nghĩa quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Tình trạng của kinh tế Mỹ được coi là vấn đề hàng đầu khi 23% số người được hỏi xếp đây là vấn đề quan trọng nhất, khoảng 21% coi chủ nghĩa cực đoan chính trị và 13% chọn nhập cư là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Cũng trong cuộc thăm dò lần này, khoảng 40% số người được hỏi cho rằng cựu Tổng thống Trump có những chính sách tốt hơn cho kinh tế Mỹ, so với 30% đánh giá Tổng thống Biden có chính sách tốt hơn. Về chính sách nhập cư, 42% ủng hộ ông Trump, trong khi chỉ có 25% ủng hộ ông Biden. Về chính sách đôi với cực đoan chính trị, 34% ủng hộ chính sách của ông Biden trong khi chỉ có 30% ủng hộ ông Trump. Đối với các cuộc xung đột và khủng bố ở nước ngoài, chỉ có 29% ủng hộ chính sách của Tổng thống Biden, trong khi 36% ủng hộ chính sách của ông Trump.