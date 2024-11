Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII dự họp đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.B

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thay thế người tiền nhiệm là ông Thái Thanh Quý đã được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An hiện nay gồm có: Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành quy trình và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Thanh Quý.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.D

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 bày tỏ nhiệm vụ được giao là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh mà các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khẳng định trách nhiệm đó càng nhân lên khi đây là thời điểm cả tỉnh đang ra sức tập trung hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và HĐND tỉnh khóa XVIII đang bước vào những năm cuối của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghệ An nhận được sự quan tâm của Trung ương thông qua việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 và Nghị quyết số 137/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đòi hỏi HĐND tỉnh phải có những quyết sách đúng đắn, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao để phát huy hiệu quả các nghị quyết, xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt được các mục tiêu đã đề ra.