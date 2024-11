Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có ông, Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XV; Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: P.B

Về phía tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 1674-QĐNS/TW, ngày 12/11/2024 của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 11/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt. Ảnh: P.B

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 11/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt.