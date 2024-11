Chiều 11/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.B

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu được nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh sách nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Nghệ An chiều ngày 11/11. Ảnh: P.B

Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.B

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 28/10, Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, được giao thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.