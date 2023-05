Lời bàn :

Với nội dung của giai thoại trên thì quả là các viên quan dự bữa tiệc hôm đó không thể nói rằng Ông Ích Khiêm không có ý xỏ xiên, chơi khăm, sỉ nhục đồng sự. Vì thực tế Ông Ích Khiêm đã mắng nhiếc các quan trong triều đều là chó, vua cũng chó, tôi cũng chó, không chăm lo việc nước, chỉ biết vục mặt lo ăn! Chỉ với nhiêu đó cũng quá thừa để kết án Ông Ích Khiêm, đồng thời ai cũng đều có thể bắt trói ông giao cho Bộ Hình xử án đúng luật. Mọi tội có thể châm chước, khoan tha, nhưng tội phạm thượng, khi quân thì không thể. Nhưng rồi mọi người vẫn khoan tha, châm chước cho Ông Ích Khiêm. Không ai dâng sớ đàn hặc con người tài năng, văn võ kiêm toàn ấy là bởi vì họ hiểu Ông Ích Khiêm chửi họ "ngu trung" như chó!

Vâng, được trung thành với ông chủ có đạo đức, có tri thức, được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ đó là con chó may mắn. Cái may mắn ấy con chó không tự chọn lựa, vì nó chỉ có mỗi một bản năng trung thành. Con chó trung thành với bất kỳ ông chủ nào đã nuôi nó từ nhỏ, kể cả loại ông chủ là kẻ cướp của giết người, đầu trộm đuôi cướp. Loại thứ hai này đúng là không may mắn tí nào! Kẻ sĩ, những trí thức luôn luôn tự nhắc nhở "dĩ dân vi bản", phải tâm niệm chữ trung (trung quân một cách sáng suốt), lẽ nào không biết chọn vua để phụng sự? Ông Ích Khiêm là người thừa hiểu, thậm chí là hiểu một cách sâu sắc, nhưng ông cũng không thoát ra khỏi chữ trung ấy trước một ông vua nhu nhược, từng bước cắt đất cho thực dân Pháp. Và suy cho cùng, hình như khi đó Ông Ích Khiêm cũng tự chửi mình?