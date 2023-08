Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp gỡ, trao đổi với nông dân tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong gặp gỡ, trao đổi với nông dân tỉnh nhà được tổ chức vào hôm nay 29/8 tại hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại chương trình gặp gỡ với cán bộ hội, hội viên nông dân trong tỉnh. Ảnh: N.N

Tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi nói trên còn có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Lý Văn Giàu.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 80 cán bộ hội, hội viên nông dân tiêu biểu trong tỉnh.

Tại đây, có 26 ý kiến phát biểu của nông dân và cán bộ hội về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong đó, đặc biệt đề cập đến công tác quy hoạch phát triển nhất là các ngành hàng chủ lực của tỉnh, chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân khởi nghiệp, xây dựng nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng đầu ra cho nông sản.

Cụ thể, nông dân Lâm Hoàng Tuấn đến từ huyện Tam Nông đề nghị ngành chức năng tỉnh có giải pháp hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ để phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo hướng sạch, an toàn. Bởi theo ông giá lúa sản xuất theo hướng sạch, an toàn hiện nay có giá bán bằng hoặc không cao hơn so với giá lúa sản xuất thông thường trong khi đó chi phí sản xuất lại cao hơn.

Nông dân Nguyễn Phú Hiệp đến từ huyện Cao Lãnh mong muốn lãnh đạo tỉnh quy hoạch xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến trái xoài, bởi khi xoài vào chính vụ, sản lượng nhiều thì luôn bị rớt giá.

Đại diện nông dân ở huyện Tháp Mười mong muốn tỉnh có những chính sách, chiến lược phát triển cây sen, bởi cây sen cũng gắn liền với truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người Đồng Tháp.

Còn đại diện nông dân tại TP.Sa Đéc thì kỳ vọng lãnh đạo tỉnh sẽ có chiến lược phù hợp để nâng cao hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao trong việc lai tạo, cung ứng giống hoa mới cho người dân làng hoa.

Những ý kiến trên được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành lắng nghe tiếp thu, trao đổi và trực tiếp giải đáp cụ thể từng nhóm vấn đề.

Hội viên nông dân huyện Lấp Vò phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Đồng Tháp có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp và nông dân là lực lượng cực kỳ quan trọng đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, mong muốn bà con nông dân nỗ lực, tự tin, không ngại khó để vươn lên, chủ động thay đổi trong sản xuất.

Trong thời gian tới, bà con nông dân Đồng Tháp cần chú trọng thực hiện mô hình "Người nông dân chuyên nghiệp" để từng bước hình thành người nông dân hiện đại, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp "nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị Hội Nông dân các cấp cần tăng cường cung cấp thông tin về thị trường, sản xuất cho bà con nông dân, tiếp tục hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm tốt hơn.

Tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, thể hiện được tính tự chủ, tự lực hợp tác của người nông dân, thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp và phát huy hiệu quả các nguồn lực lao động nông thôn.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn đề nghị tăng cường trách nhiệm cấp ủy các ngành trong việc trao đổi, gặp gỡ với nông dân để lắng nghe, phát hiện, định hướng giải quyết các vấn đề có liên quan.