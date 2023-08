Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp thành lập được 138 hội quán nông dân với gần 7.300 người tham gia

138 hội quán nông dân được thành lập, có gì đặc biệt?

Với sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp trong 5 năm qua luôn đạt được chỉ tiêu đề ra.

Đến nay, Đồng Tháp đã thành lập được 138 hội quán nông dân, với 7.296 thành viên, trong đó 4.378 hội viên Hội Nông dân tham gia. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thăm mô hình chăn nuôi bò của thành viên An Hoà Hội quán (Hội quán nông dân). Ảnh: Trần Trọng Trung/Báo Đồng Tháp

Qua đó, xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập cao, có nhiều tấm gương nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nói trên đã hỗ trợ về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động đã trực tiếp giúp 2.374 hộ nông dân thoát nghèo.

Thực hiện đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp của UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được 34 mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp phối hợp với các với ngành, đơn vị có liên quan vận động thành lập 364 tổ hợp tác nông nghiệp. Đặc biệt là thành lập được 138 hội quán nông dân, với 7.296 thành viên, trong đó 4.378 hội viên Hội Nông dân tham gia.

Hội quán nông dân đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, tự nguyện, tự quản của hội viên nông dân trong sản xuất và gắn kết hơn về tình làng, nghĩa xóm.

Về hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Hội thi "Gạo ngon Đồng Tháp" và "Trái Xoài ngon", hỗ trợ 10.000 tem xác thực nguồn gốc sản phẩm.

Hội thi "Trái Xoài ngon" do Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Huỳnh Xây

Thực hiện dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam", Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã thành lập được 24 câu lạc bộ "Nông dân với Internet" có 449 thành viên.

Ngoài ra, còn thực hiện mô hình thi đua phấn đấu trở thành "người nông dân chuyên nghiệp" tại 5 địa phương như Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười. Qua 2 năm thực hiện đã công nhận 495/680 hộ, đạt tỷ lệ 72,8%.

Mô hình đã làm chuyển biến mạnh mẽ vai trò chủ thể và ý thức trách nhiệm của người nông dân trong việc tự nguyện, tự giác tham gia phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực nông nghiệp của địa phương, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân đã vận động nông dân hiến 97,5ha đất, vật kiến trúc, hoa màu để nâng cấp hơn 13.500 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn vận động bắt mới, sửa chữa 422 cây cầu, 64.568 ngày công lao động,...

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp trao tặng nhà cho hội viên khó khăn. Ảnh: Tiến Đạt/Báo Đồng Tháp

Hàng năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là thành lập mới 12 mô hình chi hội nông dân "nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch", nhân rộng 23 mô hình "thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật" và thành lập 200 tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Về công tác an sinh xã hội, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp thành lập 46 tổ hùn vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế; các cơ sở hội vận động thành lập 337 tổ hùn vốn xây nhà kiên cố, xây dựng 1.738 căn nhà; thành lập 153 tổ hùn vốn xoay vòng mua sắm tài sản gia đình và xây nhà vệ sinh; 9 tổ hùn vốn mua máy vi tính; vận động xây dựng 181 căn nhà "nghĩa tình nông dân",...

Về công tác tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và duy trì hoạt động 233 mô hình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

Cụ thể là 40 mô hình câu lạc bộ "nông dân không tham gia tệ nạn xã hội", 130 mô hình "nông dân tự quản về an ninh trật tự", 13 mô hình "nông dân tự quản an toàn giao thông"; xây dựng 28 "tuyến đường camera an ninh"; xây dựng 13 mô hình tổ hội cho hội viên nông dân đăng ký cam kết không có hội viên vi phạm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; 99 mô hình hộ gia đình tự quản về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng có liên quan duy trì 112 câu lạc bộ "nông dân với pháp luật" với 2.689 thành viên, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân.