"Ông lớn" chuỗi cà phê tỷ USD muốn "phủ sóng" khắp Việt Nam là ai?

Chuỗi cà phê hàng đầu Thái Lan - Café Amazon, mới đây đã tiết lộ về kế hoạch kinh doanh của mình tại thị trường Việt Nam.



Đại diện Café Amazon cho biết Việt Nam là điểm sáng đầu tư trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Café Amazon có kế hoạch mở rộng hệ thống khắp Việt Nam trong thời gian tới. Riêng năm 2021, "ông lớn" cà phê Thái Lan dự định sẽ mở thêm nhiều cửa hàng ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cửa hàng Café Amazon tại TP.HCM.

Dù không tiết lộ mục tiêu sẽ có bao nhiêu cửa hàng cụ thể nhưng Café Amazon cho biết đang thử nghiệm các mô hình nhượng quyền phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam.

Theo đại diện Café Amazon, hệ thống này đang sử dụng hạt cà phê trồng tại Lâm Đồng cho cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu bên cạnh các dòng sản phẩm đặc trưng của thương hiệu. Nhiều món trà phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam như trà đào, trà sữa trân châu... cũng được đưa vào thực đơn.

Thương hiệu cà phê hàng đầu Thái Lan cho rằng Việt Nam là quốc gia có văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo. Vì vậy, chuỗi đang nghiên cứu để hệ thống kinh doanh tại Việt Nam là điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa cà phê Thái Lan và Việt Nam.

Tháng 10/2020, Café Amazon mở cửa hàng đầu tiên trong siêu thị GO! ở Bến Tre. Hai tháng sau, chuỗi có thêm 2 cửa hàng tại siêu thị GO! Mỹ Tho (Tiền Giang) và Trà Vinh cùng một cửa hàng trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Không kèn không trống bước chân vào thị trường, đến nay, Café Amazon đang sở hữu tổng cộng 5 cửa hàng tại Việt Nam.

Một điểm chung dễ thấy ở các cửa hàng Café Amazon ở Việt Nam là đều được đặt trong trung tâm thương mại GO! (ngoại trừ các cửa hàng tại TP.HCM). Thực tế, Central Group - chủ hệ thống trung tâm thương mại GO!, đang sở hữu khoảng 40% cổ phần của Café Amazon Việt Nam; 60% còn lại thuộc PTT Oil and Retail Business (PTTOR) của Thái Lan.

PTTOR là một thành viên của công ty dầu khí lớn nhất Thái Lan, PTT Public Company Limited (PTT). PTTOR thành lập thương hiệu Café Amazon từ năm 2002.

Hiện Café Amazon là chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan với hơn 3.500 cửa hàng, ngoài ra còn mặt tại 11 quốc gia khác với hệ thống gần 300 điểm bán quốc tế. Café Amazon cũng nằm trong nhóm 6 thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới tính theo số lượng chi nhánh.

Từ không kèn không trống, "ông lớn" cà phê Thái Lan - Café Amazon, đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường. Đây có thể là một đối thủ đáng gờm trong thị trường chuỗi cà phê tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu của Euromonitor, thị trường chuỗi cà phê và trà tại Việt Nam hiện đạt quy mô khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Hiện "miếng bánh" béo bở này đang nằm trong tay một số thương hiệu lớn như Highlands, Phúc Long, The Coffee House, Trung Nguyên, Starbucks.