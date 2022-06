Đầu tháng 6, Saigontourist, Vietravel bắt đầu đưa những đoàn khách lớn tham gia các tour du lịch trong nước. Hè là dịp cao điểm của ngành du lịch. Sau khi mất trắng mùa hè năm ngoái vì Covid-19, các "ông lớn" trong ngành du lịch đang thực sự trở lại.



Lỗ cả trăm tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) cho thấy doanh thu từ bán vé máy bay, doanh thu bán hàng hóa, doanh thu cung cấp dịch vụ khác gần như lao dốc không phanh so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu trong quý I/2022 của Vietravel giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021, còn 216 tỷ đồng.

Trong khi tiết giảm nhiều chi phí thì phần lỗ tại công ty liên kết (trong đó có khoản lỗ 60 tỷ đồng tại Vietravel Airlines), khiến Vietravel báo lỗ 108 tỷ đồng trong quý I/2022.

Vietravel báo lỗ 108 tỷ đồng trong quý I/2022. Đồ hoạ: Hồng Phúc

Báo cáo tài chính hợp nhất mới đây do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) công bố cũng tiết lộ khoản lỗ lên đến hàng trăm tỷ đồng trong năm tài chính 2021.

Năm 2021, doanh thu của Saigontourist chưa bằng một nửa so với năm 2020, chỉ đạt hơn 1.140 tỷ đồng. Con số này thấp hơn mức trung bình giai đoạn 4 năm trước dịch đến 5,6 lần.

Lợi nhuận gộp của Saigontourist lần đầu ghi nhận mức âm khi giá vốn vượt ngưỡng doanh thu. Saigontourist còn gánh lỗ hơn 160 tỷ đồng từ 19 công ty liên doanh và liên kết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này cũng hụt đi một phần lớn doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Năm 2021 là một năm kinh doanh không suôn sẻ của Saigontourist, ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 534 tỷ đồng.

Năm 2021 là một năm kinh doanh không suôn sẻ của Saigontourist, ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 534 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Ban lãnh đạo Saigontourist đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của năm 2021 đều bị sụt giảm do hoạt động kinh doanh chính của công ty bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, các khoản cổ tức từ các đơn vị có vốn góp giảm mạnh do năm 2020 các đơn vị liên doanh, liên kết không có lợi nhuận để chia lãi, ngay cả khoản lãi tiền gửi cũng giảm do các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi.

Năm 2022, ngành du lịch sẽ lạc quan hơn

Dù ghi nhận số lỗ rất cao, kéo dài qua quý I/2022 nhưng các "ông lớn" trong ngành du lịch đều nhận định tình hình kinh doanh năm nay sẽ khá hơn, khi nhu cầu đi du lịch tăng cao.

Ngành du lịch Việt Nam năm 2022 đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 400.000 tỷ đồng.



Chẳng hạn, dù lỗ nặng 108 tỷ đồng trong quý đầu năm nhưng mảng lữ hành là một trong những điểm sáng nhất của Vietravel. Doanh thu dịch vụ lữ hành của Vietravel trong 3 tháng đầu năm lên đến gần 197 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lĩnh vực mang lại doanh thu cao nhất cho Vietravel trong quý I/2022, chiếm 91% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Thực tế, các công ty du lịch đã ghi nhận kết quả khả quan hơn từ giai đoạn Tết Nguyên đán 2022 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát. Khi đó, nhu cầu đi du lịch của người dân bắt đầu tăng cao trở lại. Đặc biệt từ cuối tháng 3, Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang ngày càng tăng.

Mảng lữ hành mang lại cho Vietravel gần 197 tỷ đồng trong quý I/2022, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Hồng Phúc

Nhận định về tình hình kinh doanh năm nay, ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist, cho rằng xu hướng phục hồi đã xuất hiện trong những tháng cuối năm 2021 và dự báo tăng trưởng khả hơn trong năm nay.



Saigontourist đặt mục tiêu đón 988.000 lượt khách, tăng 163% so với năm 2021. Mục tiêu tổng doanh thu khối kinh doanh trực tiếp năm 2022 đạt 2.556 tỷ đồng.

Theo ông Bình, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Saigontourist trong năm nay là xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, riêng có của hệ thống thông qua các thế mạnh về kinh doanh lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo…

Với những doanh nghiệp ít "cồng kềnh" hơn, ngay quý I/2022, doanh thu và lợi nhuận đã bắt đầu tăng vọt trở lại. Quý I/2022, Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán: CVN) ghi nhận doanh thu 30 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý I/2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ vài trăm triệu đồng.

Theo các chuyên gia của SSI Research, du lịch mở cửa hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình hồi phục kinh tế nói chung cũng như tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, du lịch mở cửa sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện lợi nhuận đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, lưu trú du lịch, và vận tải du lịch. Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để phản ánh vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.