Quảng Nam sẽ tăng cường xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, bền vững

Về sản phẩm du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan, doanh nghiệp du lịch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng xanh, an toàn, bền vững, du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng.

Theo ông Tân, đây là những loại hình phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và xu hướng du lịch hiện nay, tiếp tục duy trì, làm mới các sản phẩm đang hấp dẫn du khách.

Sở VHTTDL tổ chức rà soát lại lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch bị biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp thu hút người lao động lành nghề trở lại làm việc đảm bảo số lượng, chất lượng; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức đào tạo nguồn nhân lực du lịch xanh; xây dựng các chính sách đào tạo nguồn nhân lực du lịch như: Đào tạo tại chỗ, đào tạo lại, tập hợp lại lực lượng lao động bị phân tán do dịch bệnh.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định về môi trường du lịch, quy định về quản lý, niêm yết giá, phí dịch vụ tại các khu điểm du lịch… xử lý các trường hợp chèn ép khách, bán không đúng giá, không đảm bảo chất lượng dịch vụ đã đăng ký.

Hạn chế thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp du lịch, trừ trường hợp cần thiết và khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết, hợp tác phát triển du lịch và chuyển đổi số du lịch. Tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến với thông điệp “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”…

Về môi trường du lịch, an ninh trật tự, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; chú ý công tác vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, vệ sinh cảnh quan đô thị, nâng cấp, đầu tư nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.