Ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Sáng 13/11, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.



Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa chúc mừng ông Ngô Công Thức (người thứ 2, bên trái sang). Ảnh: HC

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã bỏ phiếu bầu ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 52/53 phiếu, đạt 91,23%.

Ông Ngô Công Thức (sinh ngày 1/6/1971; quê quán xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú; năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.