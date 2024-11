Đường hoa sao nhái vạn người mê ở một xã nông thôn mới An Giang, hoàng hôn xuống đẹp như phim

Nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2024), Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Hòa Hưng phối hợp với Hội Nông dân xã và chi bộ ấp Mỹ An 2 tổ chức triển khai thực hiện tuyến đường hoa nông thôn mới trên địa bàn ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tuyến đường hoa nông thôn mới qua ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ven 2 bên đường nông thôn mới được nhân dân trồng hoa sao nhái tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Tuyến đường hoa được phát động rộng rãi và vận động cán bộ, đảng viên, hội viên Cựu chiến binh, hội viên,. nông dân và trong nhân dân ấp Mỹ An 2 cùng thực hiện.

Việc xây dựng tuyến đường hoa cũng là một trong những nhiệm vụ trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

Tuyến đường hoa nông thôn mới có chiều dài tuyến trên 1.400 m với tổng số tiền đầu tư gần 80 triêu đồng.

Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã và người dân ấp Mỹ An 2 đã bỏ ngày công ra để ủng hộ làm tuyến đường nông thôn mới.

Trên tuyến đường hoa nông thôn mới, người dân đã trồng hàng ngàn cây hoa với nhiều loài hoa đa dạng như hoa sao nhái, hoa cúc và những loài hoa địa phương khác.

Các cây hoa trồng ven đường nông thôn mới được chăm sóc cẩn thận, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, mang lại vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa cho vùng nông thôn và đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không những tạo điểm nhấn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà còn về mặt thẩm mỹ, tuyến đường hoa sao nhái còn trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời.

Đó là các hoạt động thể dục thể thao, thư giản trên tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu như đi bộ, chụp ảnh, và thư giãn trở thành một địa danh không thể bỏ qua đối với những ai muốn trải nghiệm vẻ đẹp mộc mạc và tươi mới của quê hương Bác Tôn.