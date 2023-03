Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhận nhiệm vụ mới

Chiều 22/3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh đã được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kể từ ngày 20/3.

Chân dung đại tá Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Quang đã đương nhiệm chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được khoảng 3 năm. Trong quá trình giữ chức vụ Phó Giám đốc, ông Quang đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống và trấn áp tội phạm...

Trong đó ông Quang cũng tham gia trong chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng thu giữ hơn 50kg ma túy tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào tháng 9/2021; chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu 920G, vào tháng 2/2021...

Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Ngọc Quang cũng đã trực tiếp chỉ đạo phá nhiều đường dây tội phạm tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; các băng nhóm tội phạm hình sự manh động và liều lĩnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được biết, ông Quang cũng từng giữ chức Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.