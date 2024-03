Ông Nguyễn Văn Hậu bị bắt, loạt dự án đang triển khai của tập đoàn Phúc Sơn chưa rõ ngày hoàn thành

Ngày 8/3 vừa qua, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26/02/2024.

Trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu, Cơ quan điều tra mới xem xét 2 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.