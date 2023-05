“Ông trùm” đường dây cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke ở Huế bất ngờ kêu oan

Ngày 31/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy" đối với các bị cáo Trương Trọng Trường (SN 1998), Cao Thọ Thôi (SN 2003, Trương Văn Phi (SN 2000), Lê Công Vĩnh Phúc (SN 2001), Trần Kim Hưng (SN 2001, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo cáo trạng, lúc 17h30 ngày 7/3/2022, tại khu vực cầu Lòn (đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP.Huế), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Cao Thọ Thôi đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trong đường dây cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke ở Huế tại phiên toàn phúc thẩm. Ảnh: H.L.

Công an thu giữ trong người của Thôi 1 túi nilon chứa ma túy. Thôi khai nhận đây là số ma túy đi lấy theo chỉ đạo của người cầm đầu đường dây là Trương Trọng Trường. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt khẩn cấp đối với Trường. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, cơ quan công an thu giữ 6 túi nilon bên trong chứa ketammine. Qua mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Trương Văn Phi, Lê Công Vĩnh Phúc và Trần Kim Hưng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ khoảng giữa năm 2021 đến tháng 3/2022, Trường đã tổ chức đường dây mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường thuê Thôi, Phi, Phúc, Hưng tham gia bán ma túy cùng với Trường. Thôi là người trực tiếp quản lý các đối tượng Phi, Phúc, Hưng và mỗi đối tượng được Trường trả tiền công 1 triệu đồng/1 ngày.

Trường là người liên hệ đặt mua ma túy, phân ra và giao ma túy lại cho Thôi, đồng thời cung cấp thông tin người mua ma túy cho Thôi và quản lý chung. Còn Thôi có nhiệm vụ giao lại ma túy cho các đối tượng Phi, Phúc, Hưng, đem đến cho "dân chơi" tại các quán karaoke, quán bar, vũ trường và các địa điểm khác trên địa bàn TP.Huế, sau đó nhận tiền và đưa lại cho Trường.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Trường 21 năm 6 tháng tù về hai tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy", phạt Thôi 17 năm tù, Phi 8 năm tù, Phúc 8 năm tù và Hưng 8 năm tù cùng tội danh "mua bán trái phép chất ma túy".

Sau phiên tòa sơ thẩm, Trường bất ngờ có đơn kháng cáo kêu oan, không chấp nhận bản cáo trạng về tội mua bán trái phép chất ma tuý, xin được điều tra làm rõ về tội danh này; Hưng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của Trường và Hưng. HĐXX tuyên phạt Trường 21 năm 6 tháng tù về hai tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy", "mua bán trái phép chất ma túy" và Hưng 8 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".