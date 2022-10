"Ông trùm" trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia và 2 "mắt xích" quan trọng sa lưới

Vào khoảng tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An qua đường tiểu ngạch trên biên giới thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong do đối tượng Và Bá Chò (SN 1982, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) cầm đầu. Để đấu tranh với đường dây ma tuý này, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung lực lượng, phương tiện nhanh chóng phá án.



Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia.

Sau khi chuyên án được xác lập, hàng chục điều tra viên, trinh sát ma tuý dạn dày kinh nghiệm được tung vào cuộc điều tra. Từ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án phát hiện, để thẩm lậu ma tuý sâu vào nội địa và đưa đi các tỉnh tiêu thụ, Chò đã móc nối với một số đối tượng ở địa bàn ngoại tỉnh như Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên… Trong đó, nổi lên các đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Công (SN 1980, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Lê Minh Thắng (SN 1989, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) và một số đối tượng khác tại tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, đối tượng Công, Thắng hiện đang làm nghề lái xe vận chuyển hàng hoá cho một công ty vận tải ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quá trình giao dịch mua bán ma tuý, đối tượng Chò chỉ thực hiện ở khu vực bản Mường Lống, luôn sử dụng tên giả, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện để di chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho quá trình phá án.

Tuy nhiên với quyết tâm làm trong sạch địa bàn vùng biên giới, chặt đứt vòi "bạch tuộc" của các ông trùm ma tuý vươn sâu vào nội địa, Ban chuyên án đã phá án thành công. Theo đó, vào khoảng 4h35 ngày 25/10, tại Quốc lộ 48A đoạn đi qua khu vực Truông Bành thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện Quế Phong và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám phá thành công chuyên án. Qua đó, bắt quả tang Nguyễn Đức Công (SN 1980, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin, thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe ô tô BKS 29C-807.90.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Và Bá Chò (SN 1982, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong), thu giữ 1 xe máy BKS 37F1-206.67, 2 điện thoại di động.



Cùng thời điểm này, một mũi khác của Ban chuyên án di chuyển đến khu Công nghiệp Hoàng Mai thuộc xã Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp đối tượng Lê Minh Thắng (SN 1989, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), thu giữ 3 điện thoại di động, 1 xe ô tô BKS 29C-830.92.

Hiện chuyên án vẫn đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây ma tuý này.