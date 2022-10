TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ súng bắn chết cô gái ở Hải Phòng; xét xử đại án 200 triệu lít xăng giả

Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng bắn chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an Hải Phòng, vào hồi 14 giờ ngày 24/10, Công an xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Vào khoảng 13 giờ 30' cùng ngày, bà H.T.T.H (sinh năm 1961, nơi cư trú: Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (sinh năm 1985) tại địa chỉ ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng thì phát hiện vụ việc kinh hoàng.

Cụ thể, khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H.T.T.H phát hiện chị L.T.L.D (sinh năm 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của chị L.T.L.D phát hiện một vết thương, có bám dính tổ chức não bên ngoài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã chính thức khai mạc phiên toà xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đại án 200 triệu lít xăng giả, xăng lậu. Các bị cáo "trùm" trong vụ án được xác định gồm: Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Dự kiến thời gian xét xử kéo dài 1,5 - 2 tháng. Phiên tòa được xét xử bởi 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành, Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đồng Nai; thẩm phán trung cấp Nguyễn Xuân Quang. Các hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Văn Đây, bà Cao Thị Én; bà Nguyễn Việt Hoài. Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn và bà Phạm Thị Quỳnh.

Ngoài ra còn có 2 thẩm phán; 5 hội thẩm nhân dân và 3 thư ký dự khuyết cùng tham gia phiên tòa.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai có kiểm sát viên Doãn Cao Sơn, thụ lý chính; cùng các kiểm sát viên: Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Chính Tâm và Đào Thị Quỳnh Giang. Bên cạnh đó, còn thêm 3 kiểm sát viên dự khuyết.

Tại phiên tòa xét xử còn có 81 luật sư tham gia bào chữa cho 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và có 43 người làm chứng.



Khoảng 9 giờ, thư ký phiên tòa kiểm tra, điểm danh những người có nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các luật sư tham dự phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa cũng đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và lý lịch của các bị cáo.

Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều lực lượng công an bảo vệ trong và ngoài phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước. Vào tháng 5/2019, Viễn, Hữu, Thoại gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng.

Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu. Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam.

Sau đó, Hữu điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). Tứ đã dùng số xăng dầu trên cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau tại An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long…

Các đầu mối này tiếp tục bán cho cơ sở xăng dầu lẻ khác trên nhiều địa bàn, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở xăng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, số tiền bị can Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt Thoại 7 năm tù về tội Buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng (trừ số tiền đã tặng cho người khác và cơ quan điều tra đã thu giữ thì Tứ còn phải khắc phục gần 36 tỷ đồng); Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.

Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Phát hiện thi thể cháy đen ở ven đường

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ phát hiện thi thể cháy đen bên lề đường.

Thời điểm được phát hiện, thi thể nằm cạnh chiếc xe máy. Công an xác định, nạn nhân là ông V.M.H. (SN 1968, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay, người dân ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất đi tập thể dục, phát hiện thi thể ông H.

Nhận tin báo từ người dân, công an đã vào cuộc lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời tiến hành trích xuất camera...

Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Bắt "nữ quái" 19 tuổi dùng dao đe dọa, cướp xe máy và dây chuyền vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền (19 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) về hành vi cướp tài sản.



Theo đó, ngày 2/10, ông T là tài xế xe ôm đã đến công an trình báo về việc bị 1 "nữ quái" dùng dao khống chế, cướp xe máy cùng dây chuyền vàng tại ấp 6, xã Suối Ngô.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường trích xuất camera đồng thời truy xét đối tượng gây án.

Ngày 22/10, Công an đã xác định đối tượng Tuyền đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên tiến hành bắt giữ.

Thu giữ 1 xe gắn máy loại Sirius, 1 nhẫn vàng 18K và nhiều đồ vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận, do biết ông T có sức khỏe yếu nên chuẩn bị sẵn con dao rồi thuê ông T chở từ thị trấn Tân Châu đi công việc.

Đến khu vực trên Tuyền dùng dao khống chế buộc ông T đưa xe. Trong lúc giằng co, Tuyền phát hiện ông T có đeo dây chuyền vàng nên giật lấy và cướp xe của ông T chạy trốn về hướng tỉnh Bình Dương.

Mâu thuẫn trong "hội đồng hương" quê Cà Mau, 2 nhóm hỗn chiến làm 1 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Sơn Chí Hải (SN 2005), Sơn Văn Minh (SN 1979), Sơn Chí Hào (SN 1990, cùng quê Cà Mau) và một số người khác về hành vi giết người.



Theo điều tra, Hải và Hồ Chí Phiên (SN 2004, quê Cà Mau), Nguyễn Chí Linh (SN 2006, quê An Giang) là bạn bè với nhau.

Cả ba cùng tham gia nhóm Facebook có tên là "Tiểu Hổ" với khoảng 60 thành viên, chủ yếu quê ở Cà Mau. Do có mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm nên Hải rời nhóm.

Sau đó, Hải tuyên bố trên nhóm sẽ đánh những thành viên trong nhóm "Tiểu Hổ" khi có điều kiện.

Khoảng 11h30 ngày 23/10, Phiên, Linh, Diễm (trưởng nhóm Tiểu Hổ) và khoảng hơn 10 người trong nhóm "Tiểu Hổ" đến phòng trọ của Hải tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một để đánh Hải và buộc Hải phải xin lỗi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Sơn Văn Minh (cha của Hải) đi làm về biết được sự việc Hải bị đánh nên đã nhờ Hào hỗ trợ đánh nhóm của Linh, Phiên. Hào đồng ý và rủ thêm 5 người bạn của mình tham gia.

Hải gọi điện thoại hẹn gặp Linh để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này Linh đang ngồi uống rượu với Quách Minh Trung (SN 2006, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Kha (SN 2007, quê Cà Mau) và Phiên tại nhà trọ Kim Sơn, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Sau khi nhận điện thoại, Linh kể lại sự việc cho cả nhóm nghe thì cả nhóm thống nhất đánh lại nhóm của Hải. Trung gọi điện thoại rủ thêm 2 người bạn là Võ Công Lệnh (SN 2006, quê Cà Mau) và đối tượng tên Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến hỗ trợ.

Khi đi, các đối tượng mang theo 2 con dao tự chế. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Hải, Minh, Hào cùng 5 đối tượng đến trước nhà trọ Kim Sơn.

Lúc này Lệnh, Minh cầm 2 con dao tự chế cùng Trung, Phiên, Linh và Kha đi ra. Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Kha bị Hào dùng dao đâm 2 nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an thị xã Tân Uyên truy xét nhanh các đối tượng gây án và những người có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ vụ việc.