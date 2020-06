Ông Vương Đình Huệ: Sẽ nghiên cứu cơ chế để khai thác "mỏ vàng" chất xám Hà Nội

Ngày 5/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư đảng ủy, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Hà Nội vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.



Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội nghị thứ hai trong 10 hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội mà Hà Nội sẽ tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Ông Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

"Tất cả để có Dự thảo Văn kiện tốt nhất trình ra Đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển Thủ đô trong 5 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) và năm 2045 (thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)", Bí thư Hà Nội khẳng định.

Hà Nội phải tính đến phát triển không gian ngầm ở nội thành

Góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, đây là kết quả làm việc công phu, khoa học của Tiểu ban Văn kiện.

Nhất trí với chủ đề, phương châm của đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát tình hình của Thủ đô trong 5 năm qua và đề ra đúng mục tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị là công trình công phu, đã có cái nhìn bao quát và đánh giá sát tình hình thực tiễn Thủ đô. Tuy nhiên, nguyên ĐBQH khóa XIII đề nghị nên tách phần xây dựng Đảng thành mục lớn riêng rẽ, vì đây là vấn đề có thể coi là quan trọng nhất của đại hội.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam bày tỏ tâm đắc với thành tố "sáng tạo" trong phương châm của Đại hội. Đồng thời coi đây chính là ý tưởng có thể nâng tầm Thủ đô lên một đô thị sáng tạo.

Ông Nghiêm cũng đề nghị phải viết nổi bật hơn về kết quả xây dựng nông thôn mới, vì đây là lĩnh vực có thành tích rất lớn, làm cho thành phố vững tin vào thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn mới…

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội và Linh mục Dương Phú Oanh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.Hà Nội đều cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn phát triển của Thủ đô.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn mới.

NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế quốc dân góp ý, Dự thảo Báo cáo chính trị cần làm rõ hơn mô hình cơ cấu kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó, Hà Nội nhất định phải theo hướng lấy dịch vụ là chính.

Cho rằng chỉ tiêu 63% đến 64% dịch vụ trong cơ cấu kinh tế 5 năm tới là còn khiêm tốn, GS.TS Trần Thọ Đạt đề nghị Tiểu ban Văn kiện xem xét thêm để làm nổi trội hơn vai trò của lĩnh vực dịch vụ.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị, Dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh tính toàn diện của công tác quy hoạch trong giai đoạn mới thay vì chỉ chú tâm vào quy hoạch giao thông, hạ tầng.

Đề cập đến ba khâu đột phá, PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn đồng ý, nhất là khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, ông Sơn đề nghị, Dự thảo Báo cáo chính trị cần làm toát lên khát vọng của Thủ đô, qua đó truyền đi thông điệp giúp thu hút đầu tư, "chiêu hiền đãi sĩ".

Về quy hoạch kiến trúc và phát triển cơ sở hạ tầng, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội cho rằng, trong báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố cần lưu tâm giải pháp để giải quyết hai việc lớn của Thủ đô nhiều năm qua là ách tắc và ngập úng.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội Trần Danh Lợi nhấn mạnh đến việc Hà Nội cần phát triển không gian ngầm trong tiến trình phát triển đô thị thông minh.

"Trong nội thành, trên mặt đất không còn diện tích nữa rồi nên bắt buộc chúng ta phải tính đến công trình ngầm. Nên sớm hoàn thành quy hoạch, sau đó kêu gọi xã hội hóa để làm từng khu vực một", ông Lợi góp ý.

Sẽ nghiên cứu cơ chế để khai thác "mỏ vàng" chất xám

Phát biểu kết luận, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị cao. Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ và ở mức cao nhất từng ý kiến để tập trung hoàn thiện các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị.



Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, trọng tâm tập trung xem xét, hoàn thiện là các nội dung liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển và liên kết Vùng Thủ đô.

Bổ sung, chỉnh sửa Luật Thủ đô, vận hành chính quyền đô thị, phát triển đô thị thông minh; xây dựng Thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực chất xám sẵn có và rất phong phú của Hà Nội...

Riêng về các ý kiến góp ý liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Vương Đình Huệ khẳng định, TP.Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế để khai thác "mỏ vàng" chất xám ở Hà Nội theo hướng thiết lập mạng lưới "Sáng kiến Thủ đô".

Bí thư Hà Nội khẳng định, với mô hình đó, mỗi trường đại học, học viên ở Hà Nội sẽ đều là một trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố. Tất cả nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm trong giai đoạn mới.

Ông Vương Đình Huệ mong muốn, sau hội nghị, Thành ủy tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu và của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư đảng ủy, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn.

"Thành ủy Hà Nội sẽ trân trọng tiếp thu, nỗ lực xây dựng Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố chất lượng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm trong giai đoạn mới", Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.