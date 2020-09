Ông Yoshihide Suga nhậm chức thủ tướng, mở ra chương mới cho Nhật Bản

Nhật Bản vừa chính thức có tân thủ tướng mới - ông Yoshihide Suga

Trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, ông Suga, 71 tuổi, giành chiến thắng dễ dàng với 314 phiếu trong tổng số 462 lá phiếu hợp lệ được bầu tại hạ viện, nơi đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của ông chiếm đa số ghế.

Ông cúi đầu thấp bày tỏ sự cảm ơn khi các nghị sĩ hoan nghênh chiến thắng của ông sau khi kết quả được công bố.

Ở tuổi 71, ông Suga là thủ tướng lớn tuổi nhất nhậm chức ở Nhật Bản kể từ thời Kiichi Miyazawa vào năm 1991.

Cựu thủ tướng Shinzo Abe cùng nội các đã từ chức sáng nay, để mở đường cho ông Suga tiếp quản quyền lực. Trong phát biểu từ chức, ông Abe kêu gọi người dân ủng hộ ông Suga.



Ông Suga, 71 tuổi sẽ đối mặt với một loạt thách thức trước mắt bao gồm việc kiểm soát đại dịch Covid-19, tái khởi động nền kinh tế và mở đường cho Tokyo đăng cai Thế vận hội bị trì hoãn vào năm sau.

Việc ông Suga - cánh tay phải của ông Abe được chọn là thủ tướng được coi là một động thái nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và tránh khoảng trống chính sách trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến Nhật Bản.

Ông Suga đã tuyên bố sẽ đẩy nhanh một cuộc đại tu cơ cấu kinh tế - công việc mà ông Abe đã bỏ dở. Trước đó, chính phủ Nhật đã cam kết đưa ra gói 230 nghìn tỷ Yên (2,2 nghìn tỷ USD) để giải quyết sự bùng phát của đại dịch Covid-19 bao gồm trợ cấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và quảng bá du lịch trong nước.

Ông Suga cũng sẽ tiếp tục xem xét toàn diện chính sách an ninh quốc gia của Nhật Bản do ông Abe khởi xướng sau khi kế hoạch trình làng hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất bị hủy bỏ vì các vấn đề kỹ thuật.

Ông Suga xuất thân trong gia đình nhà nông ở tỉnh phía bắc Akita nên các vấn đề về khu vực nông thôn được cho là một trong những quan tâm hàng đầu của ông.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato đã được chọn để kế nhiệm ông Suga làm Chánh văn phòng Nội các - một vị trí quan trọng khi vừa là điều phối viên chính sách vừa là phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ.

Ông Nobuo Kishi, em trai của ông Abe và là cựu thứ trưởng ngoại giao cấp cao, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật.

Người tiền nhiệm của ông Kishi, ông Taro Kono đã được đề nghị chuyển sang làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính - một lĩnh vực mà ông Suga đã hứa sẽ tập trung xử lý để giảm thiểu chủ nghĩa quan liêu.

Các thành viên Nội các khác được giữ lại từ đội ngũ cũ bao gồm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi. Trong số 20 thành viên nội các mới có tới 15 người từng nắm các vị trí là bộ trưởng trong chính quyền trước đây.

Ngoài ra, nội các mới chỉ có hai phụ nữ, Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Thế vận hội và Paralympic Seiko Hashimoto.