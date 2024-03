Ông Zelensky bất ngờ sa thải quan chức quốc phòng an ninh thân cận

Tổng thống Zelensky vừa thay Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov (trái) bằng ông Oleksandr Lytvynenko, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine. Ảnh Pravda.

Sắc lệnh sa thải ông Danilov được ký cùng ngày ngày 26/3. Nhà lãnh đạo Ukraine đã bổ nhiệm ông Oleksandr Lytvynenko, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, làm thư ký mới trong một sắc lệnh khác. Ông Lytvynenko, sinh năm 1972 tại Kiev, từng tốt nghiệp Trường Khoa học quân sự Hoàng gia Anh năm 2013. Vào tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, sau khi bị sa thải, ông Danilov đã được bổ nhiệm lại sang một khu vực khác. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia có nhiệm vụ điều phối nhiều vấn đề về an ninh quốc gia và quốc phòng cho Tổng thống Zelensky.

"Hôm nay tôi tiếp tục khởi động lại hệ thống quản lý nhà nước của chúng ta. Đã có một số thay đổi về nhân sự. Tôi biết ơn Oleksii Danilov vì đã đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. Ông ấy sẽ được bổ nhiệm sang một khu vực khác. Tôi đã bổ nhiệm ông Oleksandr Lytvynenko làm thư ký mới của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. Ông Lytvynenko sẽ kết hợp kinh nghiệm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine để thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Pravda.

Thay ông Lytvynenko giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại là ông Oleh Ivashchenko - người đã có nhiều kinh nghiệm về đối ngoại. Về phần mình, sau khi bị sa thải, ông Danilov đã suy ngẫm về 4 năm phục vụ trên cương vị thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine của mình và cảm ơn Tổng thống Zelensky vì đã tin tưởng ông.

Không chưa lý do nào được đưa ra cho quyết định sa thải ông Danilov, người đã đảm nhận chức vụ này vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, quyết định này xảy ra vào năm thứ ba trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, và khi các lực lượng Ukraine đang không hoạt động tốt trong việc chống lại Nga như họ mong đợi.

Tháng 9 năm ngoái, Zelensky đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng và 6 Thứ trưởng Quốc phòng, có thể vì nỗ lực chống lại lực lượng Nga của quân đội Ukraine đang bị suy yếu, theo Anadolu.