Vũ khí bí ẩn của Nga rơi vào tay Ukraine; Kiev tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow

Hình ảnh "vũ khí bí ẩn" của Nga rơi vào tay Ukraine. Ảnh Defence

Được Công ty Công nghiệp Khu vực Nga (Russian Regional Industrial Company-RPK) phát triển, những máy bay không người lái bí ẩn này được cho là vừa bắt đầu được triển khai trong Lực lượng Vũ trang Nga từ tháng 10/2023.

Chúng có khả năng tấn công mục tiêu hoặc tiến hành các hoạt động đặt mìn từ xa ở khoảng cách lên tới 20 km.

Máy bay không người lái mới lạ, bí ẩn nói trên của Nga được mô tả là có thiết kế cánh mũi độc đáo. Nó cũng được trang bị hai động cơ điện đặt trong mũi máy bay. UAV được chế tạo từ vật liệu nhẹ sử dụng kỹ thuật sản xuất thương mại.

Đến nay thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của loại máy bay không người lái này cũng như mức độ triển khai của nó trên tiền tuyến vẫn chưa được tiết lộ.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 25/3 tuyên bố bắt giữ một gián điệp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), người cố gắng gia nhập lực lượng Cảnh sát Quốc gia và do thám Lực lượng Vệ binh quốc gia của Ukraine.

Người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga bị bắt ở Kiev. Ảnh Ukrinform

Nghi phạm được cho là được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu về nhân sự và hoạt động di chuyển thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thông tin này cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trên không của Nga vào các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Ukraine và lập kế hoạch cho các hoạt động chiến đấu trên tiền tuyến.

Theo điều tra, để xác minh năng lực của nghi phạm, FSB đã chỉ đạo anh ta trinh sát các địa điểm như sân bay quân sự, bệnh viện và nhà máy quốc phòng ở khu vực Kiev.

Anh ta cũng có nhiệm vụ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về một lữ đoàn cơ giới của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Để hoàn thành nhiệm vụ, thủ phạm đã lợi dụng một phụ nữ địa phương và thuê căn hộ của bà này. SBU đã xác định được rằng con trai người phụ nữ đã chiến đấu trong một lữ đoàn và đã hy sinh ở mặt trận.

Các nhân viên SBU đã ghi lại từng bước hành động của nghi phạm và tiến hành bắt giữ anh ta tại căn hộ thuê.

Theo điều tra, nghi phạm là cư dân quận Brovary, được một nhân viên FSB của Nga tuyển dụng từ xa vào cuối năm 2023. Sau khi bị bắt, nghi phạm đối mặt với cáo buộc phản quốc và phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.