Oscar lần thứ 95 có gì đặc sắc?

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar 2023 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Hollywood (Mỹ) với sự dẫn dắt của diễn viên hài Jimmy Kimmel. Cụ thể, ngày 13/3/2023 (theo giờ Việt Nam), giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Giới mộ điệu điện ảnh đang hướng về sự kiện này và hồi hộp chờ đợi những cái tên xứng đáng được tôn vinh. Năm nay, loạt ứng cử viên nặng ký ở nhiều hạng mục, cùng với nhiều “lần đầu tiên” nhất lịch sử Oscar hứa hẹn khán giả sẽ nhận được nhiều bất ngờ.

Năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm "Avatar: The way of water", "Top Gun: Maverick", "Elvis", và "Everything everywhere all at once".

Oscar 2023 tổ chức vào ngày 13/3. (Ảnh: IT).

Oscar 2023 cũng là lần đầu tiên có 2 diễn viên gốc Á cùng vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” là Hồng Châu (The Whale) và Stephanie Hsu (Everything everywhere all at once). Trong khi đó, Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc) cũng là hai diễn viên gốc Á được xướng tên ở hạng mục khác.

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, 5 cái tên góp mặt trong danh sách đề cử này đều là những gương mặt lần đầu tiên được đề cử, gồm Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The banshees of inisherin), Bill Nighy (Living) và Paul Mescal (Aftersun).

Trong khi "Everything everywhere all at once", "All quiet on the western front", "The banshees of inisherin" hay "Tár" đang là những ứng cử viên nặng ký cho hạn mục Phim hay nhất, thì "Avatar: The way of water" hay "op gun: Maverick", dù lép vế, nhưng vẫn là đại diện của dòng phim có doanh thu phòng vé "khủng".

Cặp đôi diễn viên của "Everything everywhere all at once" là Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy dự kiến sẽ "làm nên chuyện" tại Oscar 2023. (Ảnh: IT).

Năm nay, Rihanna sẽ là ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Cô sẽ hát ca khúc "Lift me up" (nhạc phim "Black panther: Wakandaforever"), được đề cử "Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất". Đây là một trong những màn trình diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ R&B nổi tiếng, gần đây nhất, cô hát tại Superbowl, sau 6 năm vắng bóng.

Bên cạnh đó, Oscar lần thứ 95 sẽ có nhóm xử lý khủng hoảng. Đây là động thái để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tương tự như Will Smith tát Chris Rock tại Oscar năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - Bill Kramer - cho biết ý tưởng về việc thành lập nhóm này đến từ việc ban tổ chức bối rối trước sự cố năm 2022. Năm nay, công tác tổ chức của Oscar khá hoành tráng, lễ trao giải trị giá khoảng 56,8 triệu USD (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng).