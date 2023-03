Đã 12 tháng kể từ khi Will Smith tát người dẫn chương trình Chris Rock tại lễ trao giải Oscar năm ngoái. Sau đó, ngôi sao "Men in Black" đã ẩn mình khỏi dư luận và truyền thông. Tuy nhiên, anh đang chuẩn bị cho bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh. Các nguồn tin cho biết, Will Smith đang tìm cách khôi phục uy tín thương hiệu cá nhân và sẵn sàng cho việc thực hiện liên tục hai bộ phim của Sony "Bad Boys 4" và "Fast and Loose" của Netflix.

Chiến lược này sẽ đánh dấu sự thay đổi từ hai bộ phim trước đó của anh là "King Richard" của Warner Bros. và "Emancipation" của Apple. Đây được cho là những bộ phim tranh giải thưởng lớn, hơn là các tác phẩm mang tính thị trường, chinh phục phòng vé. Mặc dù "King Richard" đạt được doanh thu trung bình (39 triệu USD toàn cầu), tuy nhiên thậm chí số tiền đó còn chưa đủ để Warner Bros. trả thù lao cho Will Smith (40 triệu USD).

Will Smith trở lại sau sự cố tát Chris Rock tại Oscar lần thứ 94

Will Smith trở lại đóng phim. (Ảnh: IT).

Thù lao của Will Smith đã tăng lên sau khi Warner Bros. quyết định phát hành "King Richard" tại các rạp chiếu phim, đồng thời ra mắt trên HBO Max, vì thế hãng phải đền bù cho nam diễn viên này.

Tuy nhiên, sau khi Will Smith tát Chris Rock, các nhà sản xuất phim đều e dè khi làm việc với anh. Mặc dù trước đó, Will Smith là một trong những ngôi sao lớn nhất của ngành công nghiệp điện ảnh. "Mọi người đều đợi để xem ai là người dũng cảm nhất. Không phải vì anh ấy tát Chris Rock mà vì cách xử lý truyền thông sau đó của anh ta quá kém", lãnh đạo một hãng phim lớn chia sẻ với Variety.

Nhiều ý kiến cho rằng, Will Smith tốt nhất nên bị đuổi ra khỏi bữa tiệc trao giải sau sự cố. Thay vào đó, anh vẫn lên sân khấu nhận giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất và phát biểu cảm ơn.

Ê-kíp sản xuất bộ phim "Fast and Loose" của Netflix đã gần như hoàn thành thương thảo với Will Smith. Tuy nhiên, tác phẩm ngay lập tức bị hủy bỏ sau sự cố. Nguồn tin cho hay, Netflix chỉ "bật đèn xanh" cho dự án này, sau khi Sony đồng ý cho Will Smith trở lại trong "Bad Boys 4". Được biết, Will Smith được trả 25 triệu USD cho cả "Bad Boys 4" và "Fast and Loose".



Will Smith là diễn viên, nhà sản xuất, rapper và doanh nhân người Mỹ. Anh sinh ra tại Philadelphia vào ngày 25/9/1968 và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Will Smith bắt đầu sự nghiệp của mình là một rapper với tên gọi The Fresh Prince và đã phát hành một số album nổi tiếng trong thập niên 1980 và đầu những năm 1990.

Năm 1990, Smith bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "The Fresh Prince of Bel-Air". Từ đó, anh đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như "Men in Black", "Independence Day", "Ali", "The Pursuit of Happyness", "I Am Legend" và "Bad Boys".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Smith còn là một nhà sản xuất phim nổi tiếng và đã sản xuất một số bộ phim thành công như "The Karate Kid" và "Annie". Anh cũng là một doanh nhân thành công, sở hữu nhiều công ty sản xuất phim và âm nhạc.

Will Smith đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình, bao gồm 4 đề cử giải Oscar và giải Emmy. Anh giành được giải thưởng Oscar cho hạng mục diễn viên xuất sắc nhất vào năm 2022 với vai chính trong "King Richard".

Với sự nghiệp đa dạng và thành công của mình, Will Smith được coi là một trong những ngôi sao lớn nhất và giàu có nhất Hollywood.