Pasta – Go – Mì ăn liền không chiên đầu tiên trên thế giới Dai – Ngon - lành

Mì Ý ăn liền không chiên Pasta-Go của Panzani không chỉ là một sản phẩm ăn liền thông thường mà còn là một hành trình trải nghiệm độc đáo giữa ẩm thực truyền thống Ý và khẩu vị, văn hóa tiêu dùng các sản phẩm ăn liền của châu Á. Sợi mì dai đặc trưng được làm từ bột lúa mì cứng Semolina thượng hạng Châu Âu hòa quyện cùng các loại nước sốt thơm ngon, đem lại một tác phẩm nghệ thuật hương vị cho người dùng khi thưởng thức. Panzani luôn cam kết cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe. Được sản xuất bằng công nghệ không chiên cùng với nguyên liệu chất lượng tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu, Pasta-Go với thành phần không chứa bột ngọt (mì chính), không cholesterol và không chứa chất béo chuyển hóa có hại chính là sự lựa chọn tiện lợi, an toàn và ngon miệng cho những bữa ăn nhanh của người tiêu dùng.