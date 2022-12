PC Đắk Lắk: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2022

Theo đó Công ty sẽ tập trung cao độ trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; tuyên truyền tiết kiệm điện. Ngoài ra Công ty còn tặng 380 thẻ "Bảo hiểm an toàn điện" cho các khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

PC Đắk Lắk vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng; hỗ trợ tối đa khách hàng về các dịch vụ điện sau công tơ. Theo đó sẽ hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 481 khách hàng; vệ sinh miễn phí trạm biến áp cho 27 khách hàng doanh nghiệp.

Chương trình "Thắp sáng đường quê" do PC Đắk Lắk thực hiện những năm qua đã giúp nhiều tuyến đường ở nông thôn được chiếu sáng về đêm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân

Riêng các khách hàng công nghiệp, hộ gia đình có mức tiêu thụ điện lớn và tích cực phối hợp trong công tác triển khai thay đổi ngày ghi chỉ số, Công ty Điện lực Đắk Lắk còn tổ chức tri ân, tặng quà và cảm ơn (dự kiến có 140 khách hàng).

Cũng trong Tháng Tri ân khách hàng, ngành điện sẽ có nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng như gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng qua App, Zalo, Email (đối với khách hàng không đăng ký sử dụng các kênh trực tuyến); thiết kế không gian TRI ÂN KHÁCH HÀNG mở, đẹp để khách hàng chụp ảnh selfie khi đến liên hệ hoặc mời khách hàng đến tặng quà sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm…

Công nhân PC Đắk Lắk lắp mới bóng đèn cho người dân nhân tháng Tri ân khách hàng

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội cũng sẽ được PC Đắk Lắk chú trọng với việc triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê" và kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai với tinh thần tương thân tương ái, hướng về cộng đồng…

Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Được biết tháng Tri ân khách hàng là hoạt động thường niên của ngành điện, thể hiện sự tri ân đối với khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng; tạo sự gắn kết và giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.