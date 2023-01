PC Đắk Lắk: Phối hợp truy bắt thành công tội phạm trộm cắp vật tư trên lưới điện

Để đảm bảo cấp điện ổn định trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán sắp đến, PC Đắk Lắk đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy bắt tội phạm để xử lý dứt điểm tình trạng này.



Liên tục trong thời gian từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 01/2023, PC Đắk Lắk ghi nhận nhiều vụ việc kẻ gian cắt đứt dây trung tính nối đất bằng đồng của các TBA vào đêm khuya tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đơn vị ghi nhận hơn 60 TBA bị kẻ gian cắt trộm dây trung tính nối đất. Riêng khu vực TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận hơn 20 trạm bị mất cắp; Krông Bông 11 trạm; Buôn Đôn 08 trạm; còn lại thuộc các huyện Cư Kuin, Ea Súp, Cư M'gar, Lắk, Krông Năng… Cùng với các thiệt hại về tài sản của ngành điện, các vụ việc còn khiến nhiều khách hàng bị cháy, hỏng thiết bị điện trong nhà do điện áp nguồn tăng cao khi dây trung tính bị cắt đứt. Các vụ việc xảy ra tại các khu dân cư với tần suất liên tục cũng cho thấy sự liều lĩnh của các đối tượng tham gia gây án.

Công nhân Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột kiểm tra lại Trạm T112 sau khi xử lý thay thế vật tư bị mất cắp

Riêng trong ngày 1/01/2023, cũng vào thời điểm rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, kẻ gian đã thực hiện cắt trộm dây trung tính nối đất của 03 TBA thuộc khu dân cư Tân Phong, phường Tân Hòa. Ngay sau khi nhận thông tin, Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác nhận tình trạng vật tư bị bị mất cắp và tiến hành thay thế, khắc phục đồng thời trình báo lên cơ quan công an khu vực.

Mặc dù đã xử lý kịp thời nhưng tại Trạm T112 (đường dây 474BMT), dây trung tính bị cắt làm điện áp tăng đột ngột khiến hơn 80 khách hàng bị hư hỏng các thiết bị trong nhà như máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt, tivi… Thiệt hại của người dân ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tiếp đó, các đơn vị tiếp tục ghi nhận nhiều vụ việc tương tự với cùng thủ đoạn ở nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trộm cắp vật tư lưới điện tăng cao, PC Đắk Lắk đã thống kê chi tiết các vụ việc, chuyển hồ sơ và đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tích cực điều tra, chỉ đạo Công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra đêm, mật phục, truy bắt kẻ gian.

Đến tối ngày 6/1/2023, trong quá trình tuần tra đêm, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp Công an phường Thành Nhất phát hiện 2 đối tượng nghi vấn tại phường Thành Nhất, cả hai đều nghiện ma túy. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ việc cắt dây trung tính là loại dây đồng có nhiều kích thước khác nhau, được bọc lớp cao su bên ngoài tại các TBA 22 kV trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp... Sau khi thực hiện hành vi cắt dây trung tính, các đối tượng tiến hành bán tại điểm thu mua phế liệu lấy tiền để sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp nhận, xử lý, điều tra vụ việc và đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng kể trên. Trinh sát cũng tiếp tục nắm tình hình liên quan tình hình mất cắp vật tư thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như mở rộng vụ án ra các tỉnh lân cận như Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng.