PC Đắk Lắk: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, về cơ bản PC Đắk Lắk đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, là đơn vị đạt giải Ba trong Khối các Công ty Điện lực.



Quang cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của PC Đắk Lắk

Trong năm qua, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho việc phát triển kinh tế xã hội và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các kênh cung cấp dịch vụ khách hàng được đa dạng hóa, chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn; chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện vượt mức kế hoạch giao với việc giải quyết trên 100 trường hợp cấp điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình thuộc trách nhiệm ngành điện khoảng 1,7 ngày/công trình.

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc PC Đắk Lắk trả lời một số kiến nghị của người lao động

PC Đắk Lắk cũng hoàn thành các chỉ tiêu chính như điện thương phẩm ước thực hiện 1.922 triệu kWh, tăng 2,35% so với cùng kỳ; chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 4,64%, giảm 0,41% so với kế hoạch, giảm 0,45% so với cùng kỳ; độ tin cậy cung cấp điện thực hiện tốt với chỉ tiêu SAIDI giảm 28,21%, SAIFI giảm 28,81% và MAIFI giảm 57,87% so với kế hoach giao; không có sự cố TBA 110 kV xảy ra…

Song song đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, văn hóa doanh nghiệp được PC Đắk Lắk quan tâm thực hiện tốt; thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo. Trong năm 2022, công ty cũng chi gần 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu", các hoạt động kết nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa…

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà tập thể CBCNV của PC Đắk Lắk đã đạt được trong các công tác đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng yêu cầu công ty tập trung đảm bảo cung ứng điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn lao động; đồng bộ các giải pháp giảm sự cố trên lưới điện; phát triển phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chú trọng công tác truyền thông nói chung.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 nhận bằng khen tại hội nghị

Trong năm 2023, trong điều kiện kinh tế dự đoán có nhiều khó khăn, tập thể người lao động của PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng. Để đạt được mục tiêu này, công ty đã đề ra Nghị quyết với một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện dưới 4,89%; các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện được thực hiện tốt; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm cho Ban giám đốc, bầu lại Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích cũng đã được vinh danh và lên nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bằng khen EVN, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của EVNCPC.