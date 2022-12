PC Đắk Lắk: Chú trọng công tác an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động

Trong năm 2022, các đơn vị trực thuộc PC Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cũng như an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ). Hầu hết các đơn vị trực thuộc Công ty đã làm tốt công tác AT-VSLĐ, triển khai đầy đủ văn bản hướng dẫn của EVNCPC cũng như của PC Đắk Lắk.



Theo đó, ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu công tác an toàn năm 2022 và quyết liệt triển khai công tác chỉ đạo, điều hành về an toàn lao động đến các đơn vị và đến từng cá nhân.

PC Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2022

Xác định nâng cao ý thức, nhận thức của người lao động về an toàn lao động là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, phòng chống cháy nổ tại văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Công ty. Trong đó chú trọng phổ biến video phòng cháy, chữa cháy về điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở. Cùng đó là tuyên truyền an toàn lao động, an toàn giao thông, gửi thông điệp "Về nhà an toàn" cho CBCNV.

PC Đắk Lắk cũng triển khai sinh hoạt đầu giờ tại các đơn vị kết hợp với phổ biến, rút kinh nghiệm về tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ôn luyện kiến thức về an toàn. Trong đó Công ty giao phòng An toàn giám sát chất lượng sinh hoạt đầu giờ qua zalo, camera từ xa nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả.

Diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

Về mặt kỹ thuật, Công ty còn tăng cường kiểm soát thao tác trên lưới điện, theo dõi nhận xét thao tác trên lưới điện tại các đơn vị hàng ngày hoặc khi có thao tác thông qua các nhóm Zalo… Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường. Tại hầu hết các đơn vị trực thuộc Công ty đều thực hiện kiểm tra hiện trường đảm bảo đúng tần suất, số lượng biên bản kiểm tra. Qua kiểm tra, một số trường hợp vi phạm an toàn lao động, kỷ luật lao động tại hiện trường công tác đều được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Có thể nói, việc đánh giá rủi ro an toàn lao động, triển khai các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động cũng như chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được Công ty triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Nhờ vậy công tác đảm bảo AT-VSLĐ tại các đơn vị trực thuộc được thực hiện đầy đủ, với tính kỷ luật cao; những vi phạm, nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động đều được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Công tác quản lý chất thải nguy hại được thực hiện nề nếp theo quy định.

Vệ sinh trạm biến áp không cắt điện bằng phương pháp Hotline, một thao tác đòi hỏi cao về an toàn lao động

Đắk Lắk là tỉnh vùng cao, diện tích tự nhiên rộng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa bão. Vì vậy PC Đắk Lắk thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Từ đó kịp thời thông báo, hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân liên quan chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn. Đồng thời chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất. Nhờ làm tốt công tác này, PC Đắk Lắk không chỉ đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình xử lý các sự cố thiên tai mà còn đảm bảo hệ thống điện vận hành liên tục, ổn định trong mọi tình huống.

Cũng theo PC Đắk Lắk, công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện luôn được Công ty chú trọng. Nhờ vậy trong năm không còn trường hợp công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không có trường hợp phát sinh, số vụ tai nạn điện trong nhân dân giảm mạnh (chỉ xảy ra 1 vụ, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2021).