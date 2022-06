PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 20.460 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, dự kiến bố trí tại 32 điểm thi và 951 phòng thi.



Hiện tại, phương án cấp điện cho các điểm phục vụ kỳ thi trong điều kiện bình thường và trong trường hợp sự cố của PC Đắk Lắk đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, trong thời gian diễn ra kỳ thi, Công ty sẽ không bố trí cắt điện trên lưới điện trung, hạ áp làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho 01 điểm in sao đề thi (thời gian từ 26/6 đến hết ngày 09/7/2022); 32 Hội đồng thi (từ ngày 06/7 đến hết 09/7/2022) và 01 Hội đồng chấm điểm thi (từ 09/7 đến hết ngày 24/7/2022).

Điện lực Nam Buôn Ma Thuột bảo dưỡng các trạm biến áp trước kỳ thi

Đồng thời, các Điện lực trực thuộc Công ty cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với các trường học, các điểm in sao đề thi, các điểm tổ chức thi và khu vực chấm thi để thực hiện kiểm tra tổng thể toàn diện lưới điện. Ngoài việc thực hiện bảo dưỡng, trên cơ sở kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp, các đơn vị đã xử lý kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại có nguy cơ làm gián đoạn cung cấp điện cho các khu vực, địa điểm có liên quan đến kỳ thi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, tại Công ty và các Điện lực trực thuộc sẽ bố trí trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ. Đội Hotline 2 của Công ty cũng tạm dừng mọi công tác trên lưới điện trong thời gian này để sẵn sàng triển khai công tác trên lưới điện theo điều hành của Công ty nhằm kịp thời xử lý sự cố và các bất thường trên lưới điện có khả năng làm ảnh hưởng đến các điểm phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, Công ty cũng yêu cầu các đơn vị, phòng ban liên quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng và phương tiện vận tải... nhằm đảm bảo xử lý và khắc phục nhanh nhất khi có sự cố xảy ra trên lưới điện.

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột kiểm tra trạm biến áp, đo tải tại khu vực cấp điện cho điểm in sao đề thi tại khách sạn Đakruco – 30 Nguyễn Chí Thanh, TP.Buôn Ma Thuột

Các đơn vị quản lý vận hành cũng được yêu cầu chủ động làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Với công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, các phương án được triển khai, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 sắp đến.