PC Đắk Nông: Công tác kiểm tra giám sát góp phần minh bạch trong mua bán điện

Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các Điện lực trong công tác kiểm tra sử dụng điện, đến hết tháng 11 năm 2020, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) tại PC Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả, vượt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao. Theo số liệu thống kê, tại các Điện lực công tác KTGSMBĐ đều thực hiện vượt cao so với kế hoạch được giao, trong đó Điện lực Tuy Đức vượt 256% so với kế hoạch, Điện lực Đắk Song vượt 220% so với kế hoạch.



Tổ KTGSMBĐ Điện lực Cư Jút kiểm tra khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tăng cao đột biến

Ông Nguyễn Văn Đường, Trưởng Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện, PC Đắk Nông cho biết: "Từ đầu năm 2020, phòng đã chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định và chỉ đạo của cấp trên liên quan tới công tác KTGSMBĐ. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm sử dụng điện có thể xảy ra, phòng KTGSMBĐ đã yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung. Cụ thể như tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đo đếm, bố trí cán bộ công nhân viên theo dõi, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp lỗi kết nối dữ liệu với các hệ thống đo đếm có lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa; kiểm tra, bảo đảm hoạt động của hệ thống đo đếm tại các trạm biến áp (TBA) chuyên dùng, TBA bán buôn nông thôn, TBA công cộng có tổn thất điện năng cao."

Ngoài ra, đơn vị còn tập trung vào một số nội dung khác như tiến độ cấp điện cho khách hàng; công tác ký kết và quản lý hợp đồng mua bán điện; công tác áp giá bán điện; quản lý thu nộp tiền điện và theo dõi nợ tiền điện; công tác giải quyết đơn thư và kiến nghị của khách hàng…



Hiện trường khách hàng câu móc điện sử dụng không phát sinh sản lượng điện tiêu thụ

Đơn cử như mới đây, Phòng KTGSMBĐ đã phối hợp với Tổ quản lý điện Quảng Tân, Điện lực Tuy Đức bắt quả tang trường hợp gia đình ông C.V.C ở địa chỉ bon Điêng Ngaih, xã Đăk R'Tih huyện Tuy Đức về hành vi trộm cắp điện một pha trước công tơ ở vị trí đầu nhà. Khách hàng tự ý câu móc trực tiếp qua hàng kẹp Domino của thùng công tơ của ngành điện để lấy trộm điện sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Sau khi phát hiện, đơn vị đã lập biên bản vi phạm và truy thu gần 2.161 kWh điện, tương đương với tổng số tiền là hơn 10 triệu đồng. Trường hợp vi phạm này đã được PC Đắk Nông hoàn tất hồ sơ để chuyển lên cơ quan thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.



Tương tự là trường hợp của gia đình ông S ở thôn 12, xã Đắk Sin (huyện Đắk R'lấp). Trong ngày 16/11/2020, Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Đắk R'lấp khi kiểm tra tại trụ B16/5 T530 DZ474DRL đã phát hiện hộ ông S đã có hành vi tự ý đấu nối dây điện vào cầu chì trong hộp 4 công tơ để sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong gia đình mà không phát sinh sản lượng điện tiêu thụ. Hành vi này của ông S đã vi phạm khoản 9 điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ. Lực lượng chức năng của ngành điện cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và truy thu hơn 109 kWh điện, tương đương với số tiền là hơn 400 ngàn đồng. Được biết, trên địa bàn Điện lực Đắk R'Lấp quản lý thì từ đầu năm 2020 đến nay, với sự quyết liệt trong công tác kiểm tra sử dụng điện, Điện lực Đăk R'Lấp đã phát hiện tổng số 5 vụ trộm cắp điện, truy thu tổng sản lượng trộm cắp điện trong năm là 8.271 kWh, tương đương số tiền gần 30 triệu đồng.

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, PC Đắk Nông đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm sử dụng điện và đề nghị cơ quan chức năng xử lý

Để góp phần giảm tổn thất điện năng và đảm bảo việc sử dụng điện đúng theo quy định của pháp luật từ phía khách hàng, trong thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cấp chính quyền, công an địa phương trong xử lý trộm cắp điện; tuyên truyền cho người dân biết để không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi trộm cắp điện. Đồng thời, khai thác triệt để tiện ích của các ứng dụng RF-Spider, DSPM, CPM, CMIS 3.0,… để rà soát, phát hiện các trường hợp vi phạm sử dụng điện (trộm cắp điện, vi phạm giá do khai tăng số hộ phụ, sử dụng điện không đúng mục đích đã ký trong HĐMBĐ,…), công tơ mất tín hiệu điện áp pha.

Đồng thời giám sát chặt chẽ các TBA công cộng có tổn thất điện năng trên 6% và các hộ khách hàng có sản lượng bất thường hoặc thấp liên tục trong nhiều tháng ở khu trung tâm thành phố, thị trấn; các khách hàng bơm tưới có sự chênh lệch sản lượng so với các tháng cùng kỳ để có kế hoạch tập trung kiểm tra phát hiện hành vi trộm cắp điện. Song song với các biện pháp về kỹ thuật, PC Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm, theo đúng quy định đối với các vụ vi phạm trộm cắp điện, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa.

Với những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tại PC Đắk Nông vẫn đang duy trì vị trí cao trong phong trào thi đua toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Nhìn chung, so với kế hoạch giao cả năm 2020, công tác KTGSMBĐ đã hoàn thành. Tuy nhiên để phấn đấu về đích tháng cuối năm 2020, đội ngũ KTGSMBĐ PC Đắk Nông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra khách hàng sử dụng điện trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa những thất thoát điện năng, kịp thời phát hiện các trường hợp trộm cắp điện trên địa bàn. Từ đó góp phần cùng đơn vị đạt thành tích cao, hoàn thành chỉ tiêu SXKD chung toàn Công ty với kế hoạch 5 năm 2016- 2020.