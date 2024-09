PC Đắk Nông: Đầu tư, nâng cấp lưới điện nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Giai đoạn 2022-2025, PC Đắk Nông đã và đang đầu tư xây dựng mới 127,8 km đường dây trung áp, 215,1 km đường dây hạ áp, 220 trạm biến áp có tổng dung lượng 31.420 kVA, 404 km đường dây chống sét. Đồng thời cải tạo 62,4 km đường dây trung áp, 101,5 km đường dây hạ áp, 225 trạm biến áp có tổng dung lượng 34.931,5 kVA. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 509 tỷ đồng.

PC Đắk Nông dành nhiều nguồn lực đầu tư, nâng cấp lưới điện nông thôn.

Bên cạnh đó, các Ban quản lý dự án thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng thực hiện đầu tư xây dựng mới 29,30 km, cải tạo 80,50 km đường dây trung áp, với tổng mức đầu tư hơn 110,50 tỷ đồng.



Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông còn được đầu tư từ các Dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 2081/QĐ-TTg. Từ năm 2020 đến nay đã đầu tư, đã đưa vào sử dụng hơn 36,10 km đường dây trung áp, 89,80 km đường dây hạ áp và 36 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.250 kVA.

Những năm qua, hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không ngừng được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2024, PC Đắk Nông thực hiện kế hoạch 17 công trình sửa chữa lớn, trong đó 5 công trình lưới điện 110kV, 12 công trình lưới điện 35kV. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư thi công các công trình chống quá tải, hoàn thiện lưới điện; công trình xây dựng mới, cải tạo đường dây trung hạ áp khu vực các huyện; công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các đường dây 110kV.

Với sự nỗ lực của ngành điện, sự hỗ trợ của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đến nay hạ tầng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sinh hoạt của người dân. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đến tháng 6 năm 2024 đạt 99,8%.

Đến nay, việc cải tạo hạ tầng lưới điện nông thôn đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân cho sinh hoạt và sản xuất với chất lượng ngày càng cao, góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn.

Để đảm bảo cấp điện cho người dân khu vực nông thôn, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, PC Đắk Nông đã nỗ lực, tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện nông thôn. Tuy nhiên, việc đầu tư, phát triển hệ thống điện lưới ở các khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, do điều kiện người dân sinh sống rải rác ở nhiều khu vực, xa khu quy hoạch dân cư nên chi phí đầu tư lớn. Do đó việc thực hiện đầu tư phải có sự đồng hành chung của toàn xã hội và sẽ thực hiện từng bước có lộ trình.

Song song các biện pháp quản lý vận hành lưới điện, PC Đắk Nông tăng cường tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; vận động người dân không không tự ý chặt cây gãy, đổ vào đường dây gây mất điện, xử lý nghiêm các trường hợp câu kéo điện mất an toàn...

Ngoài ra, các Điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra lưới điện hạ áp nông thôn, xử lý khắc phục các điểm xung yếu, phát quang hành lang tuyến không để cây cối va quệt vào dây dẫn làm tổn hao điện năng và gây mất an toàn lưới điện.

Với mục tiêu bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định và nâng cao chất lượng lưới điện trên toàn tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, PC Đắk Nông đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn, áp dụng công nghệ hiện đại trong sửa chữa, vận hành lưới điện. Từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng điện năng, mang đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.