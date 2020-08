PC Đắk Nông: Song hành cùng sự phát triển của địa phương

Giữ vững vai trò lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) luôn bám sát chủ trương của Đảng bộ cấp trên, hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng của đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Công ty triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy Công ty nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng.

PC Đắk Nông đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Để phòng tránh tai nạn trong lao động, Công ty đã quán triệt các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai công tác huấn luyện và đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động CNVC-LĐ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn lao động. Do đó, những năm qua Công ty không xảy ra sự cố nghiêm trọng về thiết bị và tai nạn lao động trong sản xuất.

Nhờ phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, nhiệm kỳ 2015- 2020, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công ty đề ra. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm hàng năm tăng trưởng ở mức cao, đạt mức tăng trưởng bình quân 8,15%; tỷ lệ tổn thất điện năng trong nhiệm kỳ giảm 2,2%; doanh thu hàng năm luôn tăng với mức tăng trưởng bình quân trên 11%.

Đặc biệt số giờ mất điện, tỷ lệ tổn thất điện năng của khách hàng năm sau luôn giảm hơn năm trước. Giá bán điện bình quân, thu nộp tiền điện, thu qua tổ chức trung gian, thu tiền không dùng tiền mặt đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ PC Đắk Nông luôn chú trọng các giải pháp nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Nhiều đóng góp tích cực

Những năm qua, Đảng bộ PC Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao. Đồng thời, Công ty luôn đặt hoạt động sản xuất, kinh doanh song hành với nhiệm vụ chính trị địa phương.

PC Đắk Nông tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân, Đảng ủy PC Đắk Nông còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm bắt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Công ty đã đưa điện lưới quốc gia đến 724/724 thôn/buôn/bon, hoàn thành tiêu chí về điện cho 46 xã nông thôn mới. Lưới điện được mở rộng đã mang đến nguồn lực phát triển đời sống người dân, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy PC Đắk Nông (thứ 13 từ trái sang) trong Ban BCH, BTV Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IV nhiệm kỳ (2020-2025).

Công tác an sinh xã hội cũng được Đảng bộ PC Đắk Nông chú trọng. Trong 5 năm qua, đơn vị đã đóng góp 2,41 tỷ đồng cho nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí xây dựng 9 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng trong thời gian diễn ra dịch bệnh do Covid-19, đơn vị đã ủng hộ số tiền 293,5 triệu đồng, phát 3 tấn gạo cho 7 xã biên giới của tỉnh Đắk Nông.

Mới đây, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Đắk Nông đã tái cử vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết: "Những năm qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn chủ động trong mọi tình huống để giảm sự cố, bảo đảm cấp điện hiệu quả nhất cho khách hàng, đặc biệt vào dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, xã hội của địa phương".

Theo Bí thư Đảng ủy PC Đắk Nông, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy vai trò của ngành điện để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.