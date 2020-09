Đảng bộ PC Đắk Nông: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

Tập trung làm tốt vai trò lãnh đạo

Trong 09 tháng năm 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã kết nạp được 08 đảng viên, cử 21 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, 12 đảng viên mới kết nạp đi học lớp đảng viên mới.

Đảng bộ đã hoàn thành thủ tục báo cáo Đảng bộ cấp trên xem xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Đồng thời cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia Hội thi "Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Khối tổ chức.

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông thi công cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trong sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Công ty được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý và kinh doanh điện năng, phục vụ nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Hiện đơn vị đang quản lý 184 km đường dây110kV, 6 TBA 110kV với tổng công suất 293 MVA; 3 Trạm trung gian với tổng công suất 23,2 MVA, 1.921 km đường dây trung thế, 2.063 km đường dây hạ thế, 2.058 TBA phụ tải với tổng công suất 343,621 MVA, 127 thiết bị phân đoạn LBS, Recloser. Đã vận hành tự động không người trực tất cả các trạm 110kV do Công ty quản lý, lưới điện phân phối tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp.

Ngoài ra, theo chủ trương xây dựng lưới điện thông minh của ngành, Công ty cũng đã hoàn thành đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển hệ thống điện Đắk Nông, hiện đại hóa 100% hệ thống đo đếm và trở thành một trong những đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung thực hiện tốt nhiệm vụ hiện đại hóa lưới điện.

Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ

Trong 09 tháng năm 2020, điện thương phẩm ước đạt trên 396,7 triệu KWh, đạt 98,97% so với kế hoạch, tăng 1,54%, doanh thu ước thực hiện 720,966 triệu đồng, đạt 98,67% so kế hoạch; tăng 0,1%, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 100% so với kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 28/8/2020, Công ty quản lý 164.933 khách hàng, cấp điện cho 8/8 huyện, thành phố, tỉ lệ số hộ dân sử dụng điện đạt 99,17%, 724/724 thôn buôn có điện đạt tỉ lệ 100%.

Cùng với nỗ lực sản xuất kinh doanh, PC Đắk Nông còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Để phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm, trong những tháng còn lại của năm 2020, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng- an ninh, dịp Lễ, Tết và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các mặt công tác quản lý về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, hoàn thành tốt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao.

Cùng đó, Đảng bộ PC Đắk Nông tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Công ty ngày càng vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của CBCNV, đấu tranh kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu khách hàng. Xây dựng vững mạnh về chính trị, tổ chức bồi dưỡng đạo tạo, rèn luyện đội ngũ đảng viên có kiến thức, có năng lực, đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.