PC Đắk Nông: Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn hành lang lưới điện

Ông Huỳnh Văn Huệ, Phó trưởng Phòng An toàn Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) cho biết: "Các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đều được Công ty phổ biến và hướng dẫn cụ thể đến các Điện lực trực thuộc để triển khai thực hiện. Theo đó, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến đông đảo người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn (HLAT) lưới điện cao áp với mục tiêu lan tỏa và nâng cao ý thức của người dân đối với công tác này".

PC Đắk Nông tuyên truyền người dân phối hợp cùng ngành điện chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngoài việc tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn an toàn điện trong nhân dân, các đơn vị trực thuộc còn cử CBCNV trực tiếp đến các hộ dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền và vận động người dân sử dụng điện an toàn. Nội dung tuyên truyền, cảnh báo các hành vi bị nghiêm cấm như: Trồng cây vi phạm HLAT lưới điện, thả diều, trộm cắp hoặc tháo gỡ trang thiết bị trên lưới điện hay sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác...

Bên cạnh đó, Điện lực các huyện, thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và vận động người dân chặt tỉa cây cối, bảo đảm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện. Các đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, kịp thời phát hiện các nguy cơ do chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông, san lấp mặt bằng nơi có đường dây điện... Đồng thời thông báo các đơn vị, chủ đầu tư và người dân khi thi công, cải tạo công trình xây dựng nằm trong HLAT lưới điện cao áp phải phối hợp với ngành điện thực hiện các biện pháp an toàn, đưa ra giải pháp, tránh các nguy cơ.

Trước đây, một số hộ dân thường xuyên cản trở, gây khó khăn trong công tác phát quang hành lang tuyến, nhưng sau khi được đơn vị tuyên truyền, vận động đã đồng thuận phối hợp cùng với ngành điện chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện vì sự an toàn của gia đình và cộng đồng.

Người dân đồng thuận phối hợp cùng ngành điện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng chặt cây đổ vào đường dây; tự ý cơi nới, xây dựng các công trình trong HLAT lưới điện hoặc sử dụng phương tiện giao thông vi phạm vào hành lang lưới điện cao áp ngày càng giảm thiểu rõ rệt. Qua đó cũng thấy rõ tác dụng, hiệu quả thiết thực từ việc chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLAT lưới điện cao áp, góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như tính mạng của người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, không có vụ vi phạm về nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Đặng Hữu Bằng (tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) cho biết: "Qua hệ thống loa phát thanh xã, tôi được nghe tuyên truyền về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp cũng như sử dụng điện an toàn, bản thân tôi và các thành viên trong gia đình luôn thực hiện tốt việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình an toàn, tiết kiệm, không đốt rẫy, chăn thả, trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đường dây điện".

Để hạn chế sự cố lưới điện có liên quan đến hành lang lưới điện cao áp, thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục tăng cường đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện lập kế hoạch, phương án để xử lý giảm thiểu vi phạm hành lang; phối hợp với người dân chặt tỉa cây; thống kê các vị trí có cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây để có biện pháp xử lý.