PC Đắk Nông: Đa dạng các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân cũng như các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua PC Đắk Nông đã tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện. Đồng thời chú trọng công tác phúc tra, kiểm soát chỉ số công tơ đối với các khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm đột biến. Cùng với đó, Công ty thường xuyên cập nhật theo dõi và trả lời mọi thắc mắc của khách hàng, từ đó có sự điều tiết hợp lý, khoa học, nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao của tháng tiếp theo.



PC Đắk Nông chỉ đạo các Điện lực trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản, nâng cao ý thức cho người dân thực hiện hiệu quả các biện pháp sử dụng điện an toàn. Theo đó, các Điện lực trực thuộc đã tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; chủ động kiểm tra hệ thống điện sau công tơ đến các thiết bị trong gia đình để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc thay thế dây dẫn không đảm bảo vận hành; thay thế các thiết bị bảo vệ trong gia đình như: Cầu dao, cầu chì, aptomat... phù hợp với phụ tải nhằm tránh gây cháy nổ.

PC Đắk Nông chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông còn hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH của Tổng Công ty Điện lực miền Trung để chủ động biết được lượng điện năng sử dụng từng thời điểm, so sánh giữa các tháng, năm trước đó. Nhờ vậy, khách hàng đã tự điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện của mình hiệu quả và tiết kiệm, nhất là những tháng cao điểm nắng nóng.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, Công ty tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả qua nhiều kênh thông tin đại chúng như loa, đài phát thanh, mạng xã hội; tăng cường tư vấn, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả; khuyến khích CBCNV trong Công ty gương mẫu thực hiện tiết kiệm điệm tại gia đình, trụ sở, điểm trực... từ đó lan tỏa ý thức sâu rộng đến khách hàng, người dân.

Cùng với đó, PC Đắk Nông tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả kết hợp tuyên truyền về công tác dịch vụ khách hàng. Tuyên truyền các hình thức giao dịch trực tuyến, các ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng điện trên Zalo, App CSKH EVNCPC.

Anh Trương Lạc (tổ 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp) chia sẻ: "Trước đây, gia đình mua các thiết bị sử dụng không để ý việc có tiết kiệm. Từ khi được các công nhân Điện lực tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã biết cách sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm một cách an toàn hơn".

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng được PC Đắk Nông tiến hành thường xuyên nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy

Là tỉnh có nhiều đối tượng khách hàng khác nhau nên PC Đắk Nông sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. Đơn cử như khách hàng là người đồng bào thiểu số, các Điện lực trực thuộc phối hợp với đội ngũ trưởng thôn, già làng để phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho bà con. Qua các buổi tuyên truyền, đơn vị đã tư vấn cho người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và tờ rơi tuyên truyền in nhiều hình ảnh trực quan sinh động liên quan đến công tác an toàn điện, kèm chú thích ngắn gọn, dễ hiểu để người dân ghi nhớ làm theo. Bên cạnh việc treo bảng thông báo tuyên truyền về tiết kiệm điện tại trụ sở Điện lực, đơn vị còn niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các điểm thu tiền điện, điểm giao dịch của các ngân hàng để người dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu thêm.

Anh Nguyễn Thanh Bình - Đội trưởng Đội quản lý điện Quảng Sơn, Điện lực Gia Nghĩa, chia sẻ: "Để người dân các thôn, bon biết tiết kiệm điện cũng như phòng tránh tai nạn điện, Điện lực thường xuyên phối hợp với chính quyền các thôn/bon; chính quyền xã, lồng ghép tuyên truyền an toàn điện trong các buổi họp, buổi sinh hoạt tập thể... ở địa phương. Đây là dịp mà bà con ở các thôn/bon tập trung đông đủ, việc tuyên truyền dễ đạt hiệu quả cao…".

Đối với các khách hàng lớn, Công ty tăng cường hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống nguồn lưới điện hạ áp và vận động khách hàng tham gia sử dụng điện tiết kiệm kết hợp sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc vận hành các dây chuyền không cần thiết vào các giờ cao điểm trong ngày, tăng cường bố trí kế hoạch sản xuất trong giờ thấp điểm…

Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Đắk Nông đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp với kết quả khả quan. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 5,5 triệu kWh điện, chiếm 1,94% so với điện thương phẩm.