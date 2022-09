PC Kon Tum đảm bảo an toàn lưới điện

PC Kon Tum hiện đang quản lý, vận hành hơn 187 km đường dây 110kV, hơn 2.300 km đường dây trung thế và 1.730 km đường dây hạ thế, cấp điện cho trên 160.000 khách hàng. Để bảo đảm vận hành nguồn điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đặc biệt là trong những đợt mưa bão như thời gian gần đây, PC Kon Tum đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn lưới điện.



Bên cạnh đó, PC Kon Tum đã tích cực trực tiếp đi đến tận từng thôn làng, từng khu dân cư để tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân dễ hiểu nhất. Nội dung tuyên truyền tập trung về những biện pháp phòng tránh các tình huống có thể gây mất an toàn cho người và thiết bị điện trong gia đình và các biện pháp phòng chống cháy nổ về sử dụng điện.

PC Kon Tum phát quang đảm bảo hành lang an toàn lưới điện

Đồng thời, PC Kon Tum cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện như: Chủ động rà soát hệ thống lưới điện, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc cũng thành lập các tiểu ban, các đội xung kích phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn lưới điện một cách tốt nhất.

Đồng thời, tổ chức tập huấn và đào tạo các yêu cầu cần thiết trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện theo phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ". PC Kon Tum và các điện lực trực thuộc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn, hành lang lưới điện tại các địa phương.



Công nhân Điện lực Sa Thầy tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Giám đốc PC Kon Tum cho biết: "Việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân. Đây là vấn đề then chốt nhằm bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, giảm thiểu thiệt hại về con người, tài sản và mức tiêu hao điện năng trên lưới, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Do đó, các cấp, các ngành cũng cần phối hợp với ngành điện làm tốt công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện".

Cũng theo ông Hạnh, những năm qua, PC Kon Tum luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng cùng với việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện. PC Kon Tum đã phối với ngành chức năng cùng các cấp chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến với đông đảo người dân, vận động người dân chặt tỉa, giải phóng cây cối ở gần có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Trong thời gian qua PC Kon Tum đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, từ đó đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn

"Cùng với đó, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cố tình vi phạm để răn đe và lan tỏa đến cộng đồng xã hội, cương quyết đấu tranh chống các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn công trình điện. Công ty cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm hành lang lưới điện; lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo an toàn theo quy định, đặc biệt tại những vị trí mất an toàn, khu vực có nguy cơ cao; đưa công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện vào chỉ tiêu chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của cá nhân và các đơn vị…", ông Hạnh nói.

Với quyết tâm đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, PC Kon Tum đã nhận được sự đánh giá tích cực từ phía người dân. Đây là kết quả minh chứng cho những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Kon Tum, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.