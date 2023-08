PC Nghệ An triển khai thực hiện ứng dụng hiện trường (UDHT) CMISMOBILE cho các dịch vụ điện điện tử

Nắm bắt được những xu hướng, cùng với các chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào công việc nhằm nâng cao hiệu suất công việc, ứng dụng hiện trường CMISMOBILE áp dụng trong việc treo tháo thiết bị đo đếm tại hiện trường cũng như ký số biên bản treo tháo định kỳ nhằm hoàn thiện việc chuyển đổi số hóa các hồ sơ hợp đồng từ giấy thành các bản hồ sơ hợp đồng điện tử PDF có chữ ký số.

Từ ngày 01/6/2023, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã áp dụng ứng dụng hiện trường CMISMOBILE để lập và ký số biên bản treo tháo.

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện lộ trình chuyển đổi số, tăng cường công tác thay công tơ điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Ảnh: PV

Tính từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/6/2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện được khoảng 1.900 biên bản treo tháo bằng UDHT cho các nghiệp vụ treo mới phát triển khách hàng của dịch vụ cấp điện điện tử và treo tháo công tơ cho các dịch vụ hợp đồng điện tử như di dời đo đếm, nâng công suất…, hoặc các yêu cầu treo tháo nội bộ điện tử như treo tháo công tơ định kỳ, sự cố...

Các yêu cầu này được phân công cho cán bộ nhân viên thực hiện công việc ngoài hiện trường sử dụng điện thoại, máy tính bảng để ghi nhận nghiệp vụ treo tháo, cập nhật thông tin Biên bản treo tháo đồng bộ về CMIS Web.

Nếu như trước đây khi chưa có ứng dụng hiện trường, Công ty Điện lực Nghệ An quản lý số lượng 1.060.533 khách hàng, hàng năm khối lượng công việc thay công tơ định kỳ rất lớn, các đơn vị đã phải thực hiện thủ công bằng cách xuất số liệu khách hàng công tơ cần treo tháo từ hệ thống CMIS, in danh sách đó ra giấy, sau đó in biên bản treo tháo theo mẫu ra giấy và cán bộ nhân viên treo tháo tại hiện trường sau khi đã thực hiện treo tháo công tơ trên lưới thì thực hiện viết các thông tin cần thiết lên biên bản giấy mẫu bằng cách ghi thủ công và kí khách hàng cũng như các bộ phận liên quan của ngành điện bằng chữ kí thường.

Hình ảnh giao diện UDHT CMISMOBILE khi bắt đầu đăng nhập và thực hiện các công việc tại hiện trường của một đơn vị thuộc Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: PV

Tiếp đến các bộ phận treo tháo mới chuyển các biên bản treo tháo tại hiện trường cho bộ phận liên quan để các nhân viên này cập nhật các thông tin vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS cũng như thực hiện lưu trữ biên bản treo tháo vào hồ sơ hợp đồng của từng khách hàng. Bên cạnh đó số lượng khách hàng của các dịch vụ khác như phát triển mới khách hàng, dịch vụ hợp đồng điện tử, treo tháo sự cố, cháy hỏng… hàng năm cũng khá nhiều. Những công việc này đòi hỏi thực hiện thủ công tốn khá nhiều công sức thời gian và không đáp ứng được tiêu chí của thời đại công nghệ 4.0.

Vì vậy, khi Công ty Điện lực Nghệ An triển khai thực hiện ứng dụng hiện trường CMISMOBILE tại đơn vị đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực góp phần tối ưu hóa năng suất lao động, đảm bảo tinh shieeuj quả, nhanh chóng và chính xác.

Chương trình UDHT CMISMOBILE mới đưa vào vận hành nên còn một số vướng mắc và cán bộ nhân viên hiện trường tiếp xúc với công nghệ nên cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhận thấy lợi ích lâu dài của việc vận hành ứng dụng treo tháo hiện trường, không phải qua nhiều công đoạn viết tay thủ công, các thông tin trên biên bản treo tháo từ UDHT CMISMOBILE được đồng bộ về chương trình CMIS vì vậy người dùng CMIS cũng không cần phải nhập lại thông tin mà chỉ cần kiểm tra lại biên bản treo tháo dựa trên ảnh chụp công tơ gắn trên biên bản treo tháo, và biên bản treo tháo đó được lưu trữ điện tử dưới dạng file PDF gắn liền với từng hồ sơ của từng khách hàng… nên CBCNV đơn vị có tinh thần quyết tâm thực hiện.

Kết quả của một biên bản treo tháo và ký số trên UDHT CMISMOBILE tại PC Nghệ An. Ảnh: PV

Treo tháo và ký số biên bản treo tháo tại hiện trường bằng UDHT CMISMOBILE trên các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối mạng là một trong những giải pháp số hóa công tác đo đếm, thi công các dịch vụ điện tại hiện trường theo quy định. UDHT CMISMOBILE cũng là một trong những chương trình đang ngày càng được EVN cải tiến nhằm hoàn thiện hơn nữa để thân thiện và thao tác dễ dàng hơn với người dùng, cũng như khắc phục một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, góp phần đưa ngành điện nói chung cũng như Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng trở thành doanh nghiệp số theo lộ trình đã đề ra.