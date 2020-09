Petroland kinh doanh bết bát thế nào dưới thời ông Bùi Minh Chính?

Ngày 23/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng và Ðô thị dầu khí (Petroland - PTL), truy tố bị can Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland, cùng bảy đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, các đối tượng trong vụ án này đã cùng nhau lên kế hoạch lập nhiều hồ sơ khống để thanh toán một số loại phí dịch vụ đối với dự án Petroland Tower Phú Mỹ Hưng, có địa chỉ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, có hai đối tượng đang bị cơ quan điều tra của Bộ Công an truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/10/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tại thời điểm đó, ông Bùi Minh Chính vẫn đang là Chủ tịch HĐQT của Petroland. Petroland ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Minh Chính từ ngày 7/12/2019.

Petroland làm ăn bết bát dưới thời ông Bùi Minh Chính

Petroland được thành lập vào tháng 5/2007, trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phẩn theo Nghị quyết số 2892/NQ-DK của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngày 1/11/2007, Công ty chính thức hoạt động với cổ đông chính là Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam và các đơn vị khác thuộc PVN.

Ông Bùi Minh Chính tham gia vào Petroland ngay từ những ngày đầu thành lập. Đến tháng 5/2009, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và tháng 6/2017 kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch HĐQT. Tháng 8/2019, ông Bùi Minh Chính thôi tham gia vào Ban giám đốc Công ty.

Trong giai đoạn điều hành của ông Bùi Minh Chính, Petroland bắt đầu gặt hái được thành công sau khi khánh thành Dự án Trung tâm Thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Petroland Tower) vào năm 2011. Cũng trong năm này, Petroland ghi nhận mức lãi ròng kỷ lục 126 tỷ đồng.

Thế nhưng, những năm sau đó Petroland liên tiếp gặp khó khăn về tài chính dù sở hữu nhiều dự án khác tại TP.HCM và Vũng Tàu.

Trong 3 năm gần nhất, năm 2017, doanh nghiệp này lỗ 65 tỷ đồng, và tiếp tục lỗ gần 17,8 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Petroland ghi nhận doanh thu đạt 22,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 6,1 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của Petroland không tích cực dù Công ty có vốn điều lệ lên đến 1.000 tỷ đồng và có không ít dự án tiềm năng.

Tính đến cuối quý II/2019, Petroland báo lỗ lũy kế lên đến 238 tỷ đồng. Tuy vậy, theo Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte - đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Petroland - con số này có thể tăng thêm 28,5 tỷ đồng nếu Petroland ghi nhận giá vốn hàng bán của công trình Chung cư cao tầng Phú Mỹ theo chi phí thực tế thay vì đang ghi nhận theo số liệu dự toán.

Đây cũng là 6 báo cáo bán niên cuối cùng ông Bùi Minh Chính đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch của Petroland trước khi bị khởi tố.

Trong cả năm 2019, sau kiểm toán, Petroland ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 44 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với số liệu tự lập. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 69% về mức còn 218 triệu đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 33% còn 848 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 của doanh nghiệp cũng rất khiêm tốn. Theo báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm đã soát xét của Petroland, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ hơn 399,2 triệu đồng, trong khi theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 7,6 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn điều hành của ông Bùi Minh Chính tại Petroland (triệu đồng)

Chuyển nhượng tài sản, PVOIL "rút" vốn

Được biết đến là doanh nghiệp có quỹ đất lớn với vị trí thuận lợi tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp mới hoàn thiện được 4 dự án lớn là Petroland Tower, Petroland quận 2, chung cư Mỹ Phú và Khu phức hợp 30/4. Việc kinh doanh lao dốc khiến doanh nghiệp tính đến chuyện thoái vốn, bán đất tại nhiều dự án mới.

Đầu năm 2018, Petroland chuyển nhượng toàn bộ 19,615 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (chủ đầu tư sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích 171,9 ha), tương đương 62,1% vốn điều lệ cho Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. Petroland đã bán thỏa thuận cho Đất Xanh số cổ phần nêu trên với giá trị chuyển nhượng gần 226 tỷ đồng thay vì bán đấu giá.

Trước đó, vào tháng 11/2016, Petroland và Đất Xanh đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long với mức giá hơn 500 tỷ đồng cũng không thông qua đấu giá. Đầu tư Dầu khí Thăng Long được thành lập nhằm mục đích thực hiện Dự án Chung cư Thăng Long tại phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM. Đây là dự án có quy mô 2,174 tỷ đồng, thực hiện trên khu đất 61,561.8 m2.

Liên quan đến vấn đề này, tại báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019 của Petroland cũng từng đề câp, qua quá trình xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình tiền hành ký kết, Petroland nhận thấy nhiều điểm gây bất lợi, cũng như tiền ẩn dẫn đến thua lỗ khi thực hiện nhượng cổ phần.

Cũng do có nhiều điểm bất lợi trong hợp đồng làm cho Petroland chưa thể hoàn tất việc thu hồi giá trị chuyển nhượng còn lại, làm ảnh hưởng đến công tác thu xếp vốn để tái đầu tư.

Cũng tại văn bản này, Petroland cho biết, việc chuyển nhượng các sàn Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ tại Tòa nhà Petroland Tower, trong giai đoạn 2012 - 2017, đã bộc lộ nhiều điều khoản bất lợi dẫn đến việc Petroland phải bù lỗ thường xuyên từ lúc ký kết hợp đồng đến hết thời hạn của dự án (19/09/2058).

Trong năm 2019, Petroland tiếp tục thực hiện hoàn lại vốn góp từ Vạn Khởi Thành. Khoản vốp góp này trước đó để thực hiện Dự án Nhà ở Thương mại Tương Bình Hiệp tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương. Trong đó, tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ theo hợp đồng là 25%, tương đương 36 tỷ đồng.

Thua lỗ, bán tài sản, mới đây, Tổng Công ty cổ phần Dầu Việt Nam – PVOIL - cổ đông lớn của Petroland vừa có thông báo đã bán thoái vốn toàn bộ 9 triệu cổ phiếu PTL, tương ứng tỷ lệ vốn cổ phần 9% của Petroland trong ngày 27/8. Như vậy, hiện PVOIL không còn là cổ đông của Petroland, thay vào đó là một nhà đầu tư cá nhân.

Trước khi PVOI thoái vốn tại Petroland, trong cơ cấu cổ đông của Petroland,Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 36,43% cổ phần của Petroland. Các cổ đông lớn tiếp theo là bà Trần Thị Ngọc Cư (19,86%), ông Đoàn Văn Đức (17,67%), PVOIL (9%) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (5,77%).