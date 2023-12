Phá ổ nhóm dùng xe tô tô vờ đón khách dọc đường rồi... cướp

Thông tin từ ANTĐ: Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 18 có biểu hiện cướp - cưỡng đoạt tài sản của hành khách. Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/12, Công an thị xã Quế Võ chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phá chuyên án, ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Cướp tài sản”, trong đó có 2 đối tượng đã có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng có hành vi cướp tài sản bị Công an huyện Quế Võ bắt giữ. Nguồn: CAND

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu, 28 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit di chuyển trên tuyến Quốc lộ 18 và Quốc lộ 5 để bắt khách. Khi phát hiện hành khách cầm hành lý đứng chờ xe, các đối tượng dừng xe, kéo khách lên xe rồi đe doạ và cướp tài sản.

Kẻ chủ mưu khai nhận, nhóm của hắn chèn ép khách lên xe rồi đòi tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/người; nếu khách không trả thì đánh đập, đe dọa, yêu cầu gọi điện cho người thân chuyển tiền vào số tài khoản. Khi nhận được tiền thì thả khách xuống dọc đường.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến nay, ổ nhóm này đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của các hành khách. Cơ quan công an đã xác định 15 bị hại thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, 1 dao bấm và một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Theo CAND: Chị Nguyễn Thị H, nạn nhân của Hiếu và đồng bọn cho biết: “Tôi đứng đợi xe khách thì bị các đối tượng ép, kéo lên xe và đòi 5 triệu đồng, tôi không có thì các đối tượng đánh liên tiếp vào người tôi. Tôi rất sợ hãi, buộc phải gọi điện cho người nhà chuyển khoản cho nhà xe rồi chúng đuổi tôi xuống xe giữa đường”.

Thiếu tá Nguyễn Hà Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Quế Võ cho biết, các đối tượng hoạt động lưu động trên tuyến nên khó xác minh làm rõ. Bị hại thường không khai báo khi bị cướp tài sản nên gây khó khăn quá trình điều tra. Cảnh báo người dân bắt xe đúng nơi quy định, trong bến bãi và chủ động báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.