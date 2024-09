TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nguyễn Phương Hằng được tha tù; bố chồng vác súng AK doạ con dâu

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng được tha tù

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 4. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 19/9, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, CEO Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm.

Theo nguồn tin, dự kiến, bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

"Dịp Quốc khánh 2/9, Trại giam An Phước (Bình Dương) đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do", nguồn tin nói.

Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự.

Bố chồng vác súng AK doạ con dâu

Ngày 19/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Thanh Quý (SN 1958, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 9/9, giữa vợ chồng Quý và người con dâu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bực tức vì cho rằng con dâu hỗn láo với bố mẹ chồng nên Quý đã vào nhà lấy ra một khẩu súng AK, bên trong có 20 viên đạn đe doạ. Người con dâu sợ hãi liền bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo.

Khẩu súng AK cùng 20 viên đạn Quý mang đe doạ được thu giữ... Nguồn: CAND

Công an huyện Cư Kuin đã triển khai lực lượng đến nhà Quý. Quý đã tự nguyện giao nộp khẩu súng trên cùng 20 viên đạn. Khám xét nơi ở của Quý, lực lượng công an đã thu giữ thêm 2 khẩu súng K54 có gắn hộp tiếp đạn, bên trong có 14 viên đạn. Ngay sau đó, Công an huyện Cư Kuin đã bàn giao Quý cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Quý khai nhận, khoảng năm 2003 - 2004, Quý làm bảo vệ kiêm thủ kho cho một công ty cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin, được công ty giao trách nhiệm quản lý 3 khẩu súng trên cùng 34 viên đạn để thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ kho, xưởng. Đến năm 2018, Quý nghỉ hưu nhưng không giao nộp súng lại cho công ty mà mang về nhà cất giấu.

...cùng 2 kkẩu súng ngắn K54 được Quý cất giấu trong nhà được thu giữ. Nguồn: CAND

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bắt giam kẻ xâm hại nữ sinh dẫn đến mang thai

Chiều 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Anh Hào (SN 2001, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình cháu N. (SN 2009, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) về việc, N. đã bị Hào xâm hại dẫn đến mang thai.

Đối tượng gây án. Nguồn: CAND

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu bước đầu xác định, Hào và cháu N. quen biết và nảy sinh yêu thương. Sau đó, cả hai bên gia đình đồng ý cho Hào và cháu N. đám cưới, sống chung với nhau.

Vài tháng sau, Hào thường xuyên xảy ra cãi vã với cháu N. Sau đó, Hào còn nghi ngờ cháu N. không mang thai con của mình. Do vậy, gia đình cháu N. mới đến cơ quan công an cầu cứu và tố cáo hành vi của Hào.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Hào.

Công an bắt tạm giam nữ chủ hụi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi (huê), trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ hụi (huê), tổ chức chơi với nhiều người, chủ yếu là dây tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, nên bà Lại thu và trả tiền huê đầy đủ cho những người chơi. Vì vậy, những người chơi tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Lê Thị Lại. Ảnh: CABT

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các hội viên đăng ký chơi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, bà Lại không cân đối việc thu và trả tiền cho những người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Từ đơn tố cáo của người dân, đến nay cơ quan chức năng xác định xác định: Vào ngày 5/11/2020, bà Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần hụi (huê) chơi là 19.043 phần.

Căn cứ vào dây hụi này, mặc dù không có ai trong dây có nhu cầu bán nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán, sau đó tiến hành bán cho 295 người với tổng số tiền là hơn 156,71 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, cơ quan chức năng xác định bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sẵn hơi men, chém trọng thương bạn nhậu

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, ông Nguyễn Thái Bình (68 tuổi) bị Nguyễn Hữu Kiên (47 tuổi) chém trọng thương. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Kiên để điều tra, xử lý.

Nguyễn Hữu Kiên tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Theo điều tra, chiều 17/9, Nguyễn Hữu Kiên, 47 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin và ông Nguyễn Thái Bình, 68 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin cùng một số người khác đến nhà người quen ở thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tổ chức ăn nhậu.

Khuya cùng ngày, cả nhóm rời đến một địa điểm gần đó tiếp tục nhậu. Tại đây, giữa Kiên và ông Bình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sẵn hơi men, Kiên đi lấy dao dài quay lại chém 2 nhát vào vùng đầu và lưng ông Bình.

Thấy vậy, mọi người trong bàn đã đứng dậy khống chế và giật dao từ tay Kiên. Ông Bình được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.

Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Kiên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.