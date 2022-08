Phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê

Ngày 6/8, VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Hoàng Thị Hương (SN 1979) trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội “Chứa mại dâm” theo Điều 327 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/7, Công an huyện Cao Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Mai Anh thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc do Hoàng Thị Hương làm chủ.

Công an lấy lời khai Hoàng Thị Hương.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng trọ của quán có 2 đôi nam nữ (độ tuổi 32-36) đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã thu giữ các tang vật có liên quan cùng số tiền 800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Hương khai bản thân mở dịch vụ cà phê massage lấy tên quán là Mai Anh. Từ ngày 22/7, Hương nhận 2 người phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ và tỉnh Điện Biên đến ăn ở, sinh hoạt tại quán để phục vụ khách có nhu cầu massage và mua dâm.

Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 300.000-400.000 đồng. Số tiền này Hương lấy một nửa, phần còn lại chia cho gái bán dâm.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.